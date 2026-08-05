La ciudad del Cusco volverá a ser escenario de la adidas Andes Race 2026, la competencia de trail running más importante del país, que se desarrollará del 14 al 15 de agosto, en las distancias de 13, 30, 60 y 100 km, por las majestuosas rutas del Camino Inca que recorrían los chasquis varios siglos atrás.

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Esta carrera, en la que han participado más de 8,000 corredores en sus diez ediciones, resulta un verdadero deleite visual para todos aquellos que buscan correr por paisajes únicos rodeados de montañas, ya que se realiza en el corazón del Valle Sagrado, considerado como uno de los lugares más espectaculares del mundo.

Cabe destacar que esta competencia, que cuenta con la licencia de Marca País de PromPerú desde el 2025, se ha consolidado como una de las más importantes de la región, ya que se estima la llegada de 1,200 corredores (entre nacionales y extranjeros), lo cual representará un incremento del 20% respecto a la edición del año pasado.

La organización también anunció el lanzamiento de Andes Race Travel, una agencia de viajes que ofrecerá paquetes para visitar los diversos atractivos turísticos del país para que los visitantes, además de correr en uno de los parajes más bellos del planeta, también puedan conocer más acerca de la cultura, gastronomía e historia local.re

Se proyecta un promedio de 2,400 visitantes para la semana de la carrera, quienes suelen permanecen alrededor de cinco días en la ciudad del Cusco y alrededores, gastando un promedio de 100 dólares por persona (solo en alojamiento y alimentación durante su estadía), por lo cual se prevé que la ciudad percibirá unos 2 millones de dólares en ingresos.

Aún pueden inscribirse en: www.andesrace.pe