Por Redacción EC

La ciudad del Cusco volverá a ser escenario de la adidas Andes Race 2026, la competencia de trail running más importante del país, que se desarrollará del 14 al 15 de agosto, en las distancias de 13, 30, 60 y 100 km, por las majestuosas rutas del Camino Inca que recorrían los chasquis varios siglos atrás.

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