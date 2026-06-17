La gastronomía cusqueña vive un momento de gran proyección gracias a cocineros y restaurantes que han sabido revalorar ingredientes ancestrales y tradiciones culinarias de los Andes. Los nominados a Mejor Restaurante en Cusco en los Premios Somos representan distintas miradas sobre esta riqueza gastronómica, desde picanterías tradicionales hasta propuestas de alta cocina que han captado la atención de viajeros de todo el mundo.

Productos como la papa nativa, la quinua, el maíz, los tubérculos andinos y las hierbas de altura son protagonistas en muchas de estas cocinas. Los restaurantes seleccionados han apostado por trabajar de la mano con productores locales y comunidades de la región, fortaleciendo el vínculo entre gastronomía, sostenibilidad e identidad cultural. El resultado son experiencias que permiten descubrir la diversidad de sabores del Cusco más allá de sus atractivos turísticos.

Las nominaciones reflejan además la consolidación de Cusco como uno de los principales destinos gastronómicos de América Latina. La convivencia entre tradición e innovación ha permitido que la ciudad y sus alrededores desarrollen una oferta culinaria única, capaz de atraer tanto a comensales locales como a visitantes internacionales en busca de una conexión más profunda con la cultura andina.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante en Cusco de los Premios Somos 2026:

ALQA – El restaurante del Museo

Dirección: Sipas Calle s/n, Ollantaytambo

Chicha por Gastón Acurio

Dirección: Plaza Regocijo 261, Centro Histórico

Cicciolina Restaurant

Dirección: Calle Palacio 110, segundo piso

Cusqueñísima Picantería

Dirección: Av. José Gabriel Cosio 401

El Huerto Restaurant

Dirección: Carretera Urubamba–Ollantaytambo, Valle Sagrado

La Cusqueñita Tradicional Pikantería

Dirección: Av. Centenario 800

Las Manos Cocina de Culto

Dirección: Carretera Urubamba–Ollantaytambo Km 28B, Urubamba

Mauka

Dirección: Calle Nazarenas 223

MIL

Dirección: Vía a Moray s/n, Maras

Oqre

Dirección: Calle Nazarenas 337

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.