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Diez restaurantes compiten por obtener el Premio Somos a mejor restaurante en Cusco.
Diez restaurantes compiten por obtener el Premio Somos a mejor restaurante en Cusco.
Por Alejandra Garboza

La gastronomía cusqueña vive un momento de gran proyección gracias a cocineros y restaurantes que han sabido revalorar ingredientes ancestrales y tradiciones culinarias de los Andes. Los nominados a Mejor Restaurante en Cusco en los Premios Somos representan distintas miradas sobre esta riqueza gastronómica, desde picanterías tradicionales hasta propuestas de alta cocina que han captado la atención de viajeros de todo el mundo.

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