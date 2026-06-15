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Conoce los 10 nominados al mejor restaurante en Lambayeque.
Conoce los 10 nominados al mejor restaurante en Lambayeque.
Por Alejandra Garboza

La cocina lambayecana es una de las expresiones gastronómicas más reconocidas del país gracias a su riqueza de ingredientes, técnicas ancestrales y recetas que han pasado de generación en generación. Los nominados a Mejor Restaurante en Lambayeque en los Premios Somos son una muestra de la vitalidad de una tradición culinaria que sigue evolucionando sin perder su esencia.

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