La cocina lambayecana es una de las expresiones gastronómicas más reconocidas del país gracias a su riqueza de ingredientes, técnicas ancestrales y recetas que han pasado de generación en generación. Los nominados a Mejor Restaurante en Lambayeque en los Premios Somos son una muestra de la vitalidad de una tradición culinaria que sigue evolucionando sin perder su esencia.

Platos como el arroz con pato, el seco de cabrito, la tortilla de raya, el espesado, el cebiche norteño y el chinguirito continúan siendo protagonistas en las mesas de la región. Muchos de los restaurantes seleccionados han logrado preservar estos sabores tradicionales mientras incorporan nuevas miradas y experiencias gastronómicas para un público cada vez más diverso.

Las nominaciones reflejan el papel de Lambayeque como uno de los grandes destinos gastronómicos del Perú. Tanto para viajeros nacionales como extranjeros, estos establecimientos ofrecen una oportunidad para descubrir la identidad cultural de la región a través de una cocina que combina historia, tradición y productos de gran calidad.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante en Lambayeque de los Premios Somos 2026:

900 Café Bar

Dirección: Manuel María Izaga 900, Chiclayo

Chifa China

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 773, Chiclayo

Don Humberto de Roxana Cannata

Dirección: Av. Libertad 249, Chiclayo

El Cántaro Restaurant Turístico

Dirección: Calle 2 de Mayo 180, Lambayeque

El Cerezo - Cocina Lambayecana

Dirección: Urbanización Alameda Real, Mz. C, Lambayeque

El Rincón del Pato

Dirección: Av. Leguía 270, Lambayeque

Fiesta Restaurant Gourmet Chiclayo

Dirección: Av. Salaverry 1820, Urb. Tres de Octubre, Chiclayo

La Picantería del Mar

Dirección: Rivera del Mar 164, Pimentel 14000, Lambayeque.

Picantería El Fantástico

Restaurant El Velero

Dirección: Playa Las Rocas, Pimentel 14000, Lambayeque.

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.