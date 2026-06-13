La cocina amazónica vive uno de sus momentos más importantes. Gracias al trabajo de cocineros, productores y emprendedores, ingredientes como el paiche, la doncella, el juane, los ajíes amazónicos y una gran variedad de frutos de la selva han ganado protagonismo dentro y fuera de la región. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes que han contribuido a difundir y preservar este invaluable patrimonio gastronómico.

Los establecimientos nominados destacan por su apuesta por los productos locales y por una cocina que respeta las tradiciones de las comunidades amazónicas. Muchos de ellos trabajan directamente con pescadores, agricultores y recolectores de la zona, fortaleciendo las cadenas productivas locales y promoviendo una gastronomía sostenible vinculada al territorio.

La categoría también refleja el creciente interés de viajeros nacionales e internacionales por descubrir los sabores de la Amazonía peruana. Cada uno de estos restaurantes ofrece una experiencia única que permite conocer la identidad cultural de la región a través de platos que combinan historia, biodiversidad y tradición.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante de la región Amazónica de los Premios Somos 2026:

Blanquita

Dirección: Nauta 285, Iquitos

Bosque Guardián Lodge

Dirección: Carretera Tarapoto–Yurimaguas, Km 16.5, Tarapoto

El Batán del Tayta

Dirección: Jr. Ortiz Arrieta 733, Chachapoyas

El Encanto de la Selva

Dirección: Av. Alameda Perú 525, Tingo María

Ikíitu

Dirección: Fitzcarrald 456, Iquitos

Kotomono 647

Dirección: Av. Alameda Perú 553, Tingo María

La Patarashca

Dirección: Jr. Lamas 261, Tarapoto

El Tuyuyo

Dirección: Jr. Raymondi 495, Pucallpa

La Collpa

Dirección: Carretera Fernando Belaúnde Terry Km 614, Tarapoto

La Olla de Barro

Dirección: Jr. Serafín Filomeno 585, Moyobamba

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.