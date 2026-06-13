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Diez restaurantes compiten por el premio a mejor restaurante de la región Amazónica.
Diez restaurantes compiten por el premio a mejor restaurante de la región Amazónica.
Por Alejandra Garboza

La cocina amazónica vive uno de sus momentos más importantes. Gracias al trabajo de cocineros, productores y emprendedores, ingredientes como el paiche, la doncella, el juane, los ajíes amazónicos y una gran variedad de frutos de la selva han ganado protagonismo dentro y fuera de la región. Los Premios Somos reconocen a diez restaurantes que han contribuido a difundir y preservar este invaluable patrimonio gastronómico.

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