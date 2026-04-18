En una ciudad donde la cena puede empezar pasadas las nueve de la noche y el ritmo cotidiano parece no dar tregua, hay un ritual que resiste y que incluso se reinventa: la merienda. Ese espacio entre el almuerzo y la cena, muchas veces relegado por la rutina, es el eje de “Meriendas de Buenos Aires”, el nuevo programa de la cocinera argentina Ximena Sáenz en canal elGourmet, en el que invita a conocer a la “ciudad de la fiura” desde otro ángulo.

“Hay algo muy ligado a la infancia, a volver del colegio y sentarse a merendar”, cuenta. Pero ese recuerdo hoy convive con una nueva realidad: restaurantes llenos a media tarde, jóvenes que eligen este horario para salir y una oferta gastronómica cada vez más especializada. “Se abrió un nuevo horario para encontrarse”, resume.

Lejos de apostar por un solo estilo, el recorrido de “Meriendas de Buenos Aires” busca reflejar la diversidad gastronómica de la ciudad. Desde salones clásicos que te hacen sentir en otra época hasta espacios modernos con estética urbana, la selección responde a una premisa: mostrar un abanico de opciones, pero siempre con buena comida.

“Queríamos que fuera variado: lo elegante, lo popular, lo tradicional y lo más joven. Lugares donde podrías llevar a tu abuela, y otros donde predominan los neones y una estética más contemporánea”, explica.

El resultado es un mapa afectivo y gastronómico que incluye desde palacios hasta cafeterías de barrio. En todos, sin embargo, hay un elemento en común: la experiencia de la merienda como un pequeño lujo cotidiano.

El viaje comienza en lugares emblemáticos como Confitería La Ideal, donde la tradición sigue intacta, y se extiende hacia experiencias más sofisticadas como el té del Hotel Alvear. En paralelo, aparecen propuestas modernas como Lab Sucré, donde la pastelería se acerca a lo experimental.

La ruta continúa con espacios que combinan estética y cocina, como Casa Cavia, o reinterpretaciones de lo clásico en lugares como García Nordelta. También hay lugar para la técnica y el detalle en La Kitchen, donde el ambiente eleva la experiencia.

En otros episodios, el recorrido se vuelve más diverso: desde el té premium en el Palacio Paz con Croque Madame, hasta propuestas abundantes como el buffet de Club El Progreso. A esto se suma la tradición pastelera del Hotel del Sindicato de Pasteleros, donde el oficio cobra protagonismo.

La experiencia también incluye escenarios arquitectónicos como el Palacio Basavilbaso, opciones más informales como Anafe, con su propuesta “a la ventana”, y un cierre íntimo en Casa Sáenz, donde la merienda vuelve al hogar.

Los jóvenes están merendando más de lo que se creía, es por ello que Ximena propone lugares para todos, desde los más sofisticados hasta los que se siente como en casa. / Ximena Saez

Una comida para los jóvenes

Uno de los hallazgos más interesantes del programa es el cambio generacional. La merienda, antes asociada a la infancia o a encuentros familiares, hoy convoca a un público joven.

“Me sorprendió ver mesas de chicos de entre 18 y 22 años. Quizá todavía no tienen tanto dinero para salir a cenar, pero la merienda es más accesible y también más relajada”, señala.

Este factor económico, sumado a la posibilidad de compartir platos, ha contribuido a posicionar la merienda como una alternativa atractiva dentro de la oferta gastronómica.

Más allá de Buenos Aires

Aunque el programa se centra en la capital argentina, la idea podría crecer. Sáenz no lo plantea como un plan inmediato, pero sí como un deseo claro: explorar otras ciudades y países a través de este mismo concepto.

Entre ellos, menciona a Perú, un destino que aún no visita pero que admira profundamente, en gran parte por su gastronomía. La cocinera recuerda con emoción una charla de Gastón Acurio en Buenos Aires y destaca el rol de los restaurantes peruanos como embajadores culturales.

“Fue muy fuerte. Habló de cómo representan a su país a través de la comida”, cuenta. Para ella, la cocina peruana es una de las más importantes de la región, y no duda en mencionarla entre sus favoritas.

Entre sus platos preferidos están los clásicos como el cebiche o la papa a la huancaína, pero también tiene un gusto especial por los postres. “Soy muy dulcera. El suspiro a la limeña me parece de lo más delicioso que hay”, dice. Incluso menciona con cariño restaurantes peruanos en Buenos Aires, donde ha encontrado sabores caseros y memorables.

No es casual, entonces, que uno de sus sueños sea llevar el formato del programa a otros países. “Me encantaría salir a merendar por Latinoamérica, entender qué tenemos en común y en qué somos distintos”, afirma. Perú, claramente, está en esa lista.

Entre la televisión y los nuevos proyectos

El estreno de “Meriendas de Buenos Aires” llega en un momento de intensa actividad para Sáenz, quien también ha ganado visibilidad tras su paso por MasterChef. A esto se suma la expansión de sus restaurantes y su interés por explorar nuevos formatos de contenido, como la escritura en plataformas digitales.

Pero, más allá de los proyectos, hay una constante en su trabajo: la búsqueda de momentos significativos alrededor de la comida. Y en este caso, la merienda se convierte en una excusa perfecta para redescubrir una ciudad.