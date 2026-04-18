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Ximena Sáenz redescubre Buenos Aires a través de la merienda, una de las comidas más especiales de los argentinos.
Ximena Sáenz redescubre Buenos Aires a través de la merienda, una de las comidas más especiales de los argentinos.
/ Ximena Saez
Por Alejandra Garboza

En una ciudad donde la cena puede empezar pasadas las nueve de la noche y el ritmo cotidiano parece no dar tregua, hay un ritual que resiste y que incluso se reinventa: la merienda. Ese espacio entre el almuerzo y la cena, muchas veces relegado por la rutina, es el eje de “Meriendas de Buenos Aires”, el nuevo programa de la cocinera argentina Ximena Sáenz en canal elGourmet, en el que invita a conocer a la “ciudad de la fiura” desde otro ángulo.

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