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Resumen

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Conoce todo sobre Aruba y disfruta de un destino inolvidable.
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Por Milagros Vera Colens

Viajé 4 días a Aruba y aunque tenía la seguridad de encontrar playas hermosas, no sabía que disfrutaría de una de las más bellas del mundo. Eagle Beach es considerada la mejor playa del Caribe y la cuarta más hermosa del planeta según los Travellers’ Choice Awards de Tripadvisor 2026. Por sus 3 kilómetros de arena blanca, agua turquesa de fondo poco profundo, árboles curiosos llamados fofotis y nidos de tortugas marinas destaca entre otras que también parecen sacadas de una foto.

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