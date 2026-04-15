Viajé 4 días a Aruba y aunque tenía la seguridad de encontrar playas hermosas, no sabía que disfrutaría de una de las más bellas del mundo. Eagle Beach es considerada la mejor playa del Caribe y la cuarta más hermosa del planeta según los Travellers’ Choice Awards de Tripadvisor 2026. Por sus 3 kilómetros de arena blanca, agua turquesa de fondo poco profundo, árboles curiosos llamados fofotis y nidos de tortugas marinas destaca entre otras que también parecen sacadas de una foto.

Como Palm Beach, la más animada de la isla, a la que llegué una mañana de fin de semana. Que me cautivó con su larga fila de hoteles que miran al mar, bares y restaurantes sobre la arena y unos cuantos muelles desde donde salen los veleros y yates para las excursiones en altamar. Justamente este fue el punto de partida de una navegación de 3 horas a bordo del Palm Pleasure, un catamarán con el que hicimos 2 paradas para practicar snorkel. Boca Catalina me impresionó por el color turquesa de sus aguas y la estupenda visibilidad que nos permitió nadar entre peces de colores. Después fuimos a ver un barco hundido, pero el viento y la marea impidieron que veamos todo muy claro. Así que tras un par de intentos, volvimos a la embarcación donde nos esperaban bebidas ilimitadas, sánguches, fruta y música para entretenernos bajo el sol.

Aruba, destino ideal para los amantes del sol y la playa. / David Troeger

Playas abiertas para todos

Aruba tiene más de 20 playas que puedes explorar por cuenta propia. Una más linda que la otra. Así que rentar un auto es fundamental para moverte entre ellas. Nosotros visitamos una por día, pero tú puedes ir a las que se te antoje porque todas son públicas. Inclusive, las sombrillas de paja instaladas son gratuitas. Solo debes hospedarte en los hoteles de la zona o, de no estar alojado, llegar al amanecer para separarlas. Debes considerar unos 30 dólares al día para contar con sombra y unos 10 dólares para sentarte en una tumbona bajo el sol.

Aruba tiene más de 20 playas. (Foto: Milagros Vera Colens)

En verano, pasadas las seis de la tarde, el cielo se pinta de tonos dorados, rosados y anaranjados. Como lienzos únicos que puedes ver desde la orilla del mar, la tranquilidad de tu hospedaje o mejor aún, a bordo de un catamarán y con copa en mano. Para experimentar lo último, te aconsejamos tomar la navegación con De Palm Tours que sale a las 5:30 de la tarde del muelle del mismo nombre. Llega con media hora de anticipación, usa ropa ligera, abundante bloqueador y destina 95 dólares por persona para esta actividad.

Otros placeres del mar

Además de naturaleza, Aruba tiene una vibra única y una gastronomía que fusiona un centenar de nacionalidades. Platos como el stoba, un guiso que puede ser de res, o recetas con pescados y mariscos son imperdibles. Para cenar te recomendamos Atardi, un restaurante para comer con los pies en la arena y en medio de atardeceres espectaculares. Nosotros probamos pulpo sellado de entrada y pargo rojo de fondo, un pescado en filete servido con un puré de calabaza. También preparan langosta, mero y otras delicias. Calcula desde 25 dólares por plato.

Aruba también ofrece propuestas nocturnas vibrantes. / Davide Camesasca

La vida nocturna en Aruba no es muy famosa, pero sí vibrante. Los bares se encuentran principalmente en Palm Beach, la playa más animada de la isla. ¿Para brindar? Pide el Aruba ariba, un cóctel característico de la isla que es ideal para los amantes del dulce, o una Balashi heladita, la cerveza típica de este destino que está elaborada con agua de mar desalinizada. Todo depende de lo que quieras experimentar.

¿Cuándo y cómo llegar a Aruba? ¿Dónde quedarse?

Aruba goza de sol durante todo el año. Además, pese a estar en El Caribe, no padece de huracanes y si llueve, solo ocurre unos minutos y después vuelve el verano eterno que cada año atrae a un millón de viajeros de acuerdo a las cifras de la autoridad de Turismo de Aruba.

La única forma de llegar a Aruba a través de un vuelo directo desde Lima es vía Latam, que parte de la capital del Perú cinco veces por semana. En casi 4 horas arribamos al segundo destino caribeño favorito de los peruanos, reconocido por sus playas de clase mundial y su excelente clima.

Puedes practicar deportes acuáticos en las playas del Caribe.

Las zonas más populares son las playas Palm, Eagle y Manchebo, donde destacan los hoteles de cuatro y cinco estrellas con el sistema todo incluido. Otra opción es hospedarse en Oranjestad, que está más cerca a la zona comercial que a la costa. El alojamiento, el auto y demás servicios los reservé en la misma plataforma donde adquirí los pasajes por una alianza entre la aerolínea y el portal de reservas Booking.

Una vista inolvidable. (Foto: Milagros Vera Colens)

Destino favorito

Jordan Schlipken, director de la Autoridad de Turismo de Aruba para Latinoamérica, menciona que el peruano ha incrementado los días de estadía en la isla. Mientras en el 2023, los viajeros nacionales se quedaban 6,3 noches. Los últimos años la estadía se ha ampliado a 5,5 días. Y por si esto no bastara, el 16% de los connacionales han regresado a este destino.

¿Y cómo no querer volver a este lugar fabuloso? Sobre todo porque a los peruanos no nos exigen visa. Solo pasaporte vigente, certificado de la vacuna contra la fiebre amarilla, el EDCard (que se tramita en línea hasta 7 días antes de tu viaje) y pagar una cuota de sostenibilidad de 20 dólares.//