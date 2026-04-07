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Resumen

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Puesta de sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 (hora del este de EE. UU.), el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Una Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se oculta tras la superficie lunar craterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía. En primer plano, el cráter Ohm tiene bordes escalonados y un fondo plano interrumpido por picos centrales. Los picos centrales se forman en cráteres complejos cuando la superficie lunar, licuada por el impacto, salpica hacia arriba durante la formación del cráter. (Foto: NASA)
Puesta de sol capturada a través de la ventana de la nave espacial Orion a las 18:41 (hora del este de EE. UU.), el 6 de abril de 2026, durante el sobrevuelo de la Luna por la tripulación de Artemis II. Una Tierra de un azul tenue con brillantes nubes blancas se oculta tras la superficie lunar craterizada. La parte oscura de la Tierra está experimentando la noche. En el lado diurno de la Tierra, se observan nubes arremolinadas sobre la región de Australia y Oceanía. En primer plano, el cráter Ohm tiene bordes escalonados y un fondo plano interrumpido por picos centrales. Los picos centrales se forman en cráteres complejos cuando la superficie lunar, licuada por el impacto, salpica hacia arriba durante la formación del cráter. (Foto: NASA)
Por Agencia EFE

Artemis II concluyó este lunes con el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

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