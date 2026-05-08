Universidades estadounidenses, entre ellas Harvard, Stanford y otras miles de instituciones, se vieron afectadas por un ciberataque masivo a una plataforma educativa.

El ataque fue reivindicado por ShinyHunters, un conocido grupo de ciberextorsión activo al menos desde 2019 y que provocó el bloqueo del acceso a la plataforma de aprendizaje Canvas.

Según el periódico estudiantil Harvard Crimson y publicaciones en redes sociales, los estudiantes que intentaron acceder al sistema el jueves vieron un mensaje del grupo de hackers que decía que los servidores pertenecientes a Instructure, la empresa matriz de Canvas, habían sido vulnerados “otra vez”.

“En lugar de ponerse en contacto con nosotros para resolverlo, nos ignoraron e hicieron algunos ‘parches de seguridad’”, aseguraron los hackers.

“Si alguno de los centros incluidos en la lista afectada está interesado en evitar la publicación de sus datos, consulte con una firma de asesoría en ciberseguridad y contáctenos en privado... para negociar un acuerdo”.

El grupo advirtió que publicaría todos los datos robados si las instituciones no se ponían en contacto antes del 12 de mayo.

El mensaje incluía un enlace a una lista de escuelas que ShinyHunters afirma haber vulnerado a través de Canvas.

La Universidad de Stanford afirmó que Canvas no estaba actualmente disponible “debido a un problema que está experimentando el proveedor”.

Además, añadió que Instructure había revelado recientemente un problema de seguridad de información a nivel nacional que, según dijo, había sido contenido.

Pero ahora una nueva interrupción estaba afectando a los clientes de Canvas, entre ellos Stanford y “numerosas otras instituciones educativas en todo el país”, agregó la universidad.

Instructure señaló que los datos robados en la filtración inicial incluían información personal como nombres, direcciones de correo electrónico y números de identificación de estudiantes, además de mensajes privados intercambiados entre los usuarios.