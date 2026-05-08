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La gente entra y sale de la Biblioteca Conmemorativa Harry Elkins Widener, en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 15 de abril de 2025. Un ciberataque a la plataforma Canvas ha afectado a instituciones educativas como las universidades Harvard y Stanford. (Foto de Joseph Prezioso / AFP)
La gente entra y sale de la Biblioteca Conmemorativa Harry Elkins Widener, en el campus de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, el 15 de abril de 2025. Un ciberataque a la plataforma Canvas ha afectado a instituciones educativas como las universidades Harvard y Stanford. (Foto de Joseph Prezioso / AFP)
/ JOSEPH PREZIOSO
Por Agencia AFP

Universidades estadounidenses, entre ellas Harvard, Stanford y otras miles de instituciones, se vieron afectadas por un ciberataque masivo a una plataforma educativa.

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