Google ha anunciado que el lanzamiento de su función de informe de la dark web, que permite monitorizarla e identificar si hay datos personales filtrados de los usuarios, a todos los usuarios, que podrán usarla de forma gratuita en 46 países.

En marzo del pasado año, presentó nuevas funcionalidades enfocadas a preservar la seguridad de los suscriptores de Google One, entre las que se encontraba el acceso a su red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), así como un informe que permitía conocer a estos usuarios si sus datos personales se encontraban en la web oscura.

Se trata de una herramienta -disponible en Estados Unidos en su lanzamiento- que rastrea la información solicitada en la dark web, en caso de encontrar indicios de datos personales, correos electrónicos o números de teléfono filtrados e informa a los usuarios del problema. Asimismo, ofrece indicaciones sobre cómo proteger esos datos.

Ahora, Google ha anunciado que a finales de este mes de julio, los informes de la dark web ya no requerirán de una membresía de Google One, si no que todos los usuarios que hayan iniciado sesión en sus cuentas de Google podrán utilizar la función de forma gratuita.

Así, tal y como lo ha explicado en una actualización de su página de ayuda, esta función de informes se ha extendido a un total de 46 países, y se ha introducido en el apartado de ‘Resultados sobre ti’ en la cuenta de Google.

‘Resultados sobre ti’ es un servicio que ayuda a los usuarios a conocer si su información de contacto personal, como su dirección o su número de teléfono, aparece en los resultados de búsqueda. Esto significa que, con la integración de los informes de la dark web, los usuarios también podrán comprobar si esta información ha sido filtrada en la web oscura.

Para llevar a cabo este informe, los usuarios deben configurar su perfil de monitorización. Este debe incluir información como su nombre, la dirección de su residencia, el número de teléfono, el correo electrónico y credenciales de acceso con el nombre de usuario y las contraseñas, según ha explicado la compañía.

La tecnológica recoge, entonces, toda esta información para analizar si se encuentra en la dark web y, en caso de encontrar una filtración que incluya los datos del usuario, se lo notifica mediante un informe en el que lo indica.

Google ha remarcado que cualquier información encontrada en los resultados de la búsqueda en la dark web, “se mostrará de forma redactada para mantener la privacidad de los datos”. Tras ello, con el servicio gratuito los usuarios, recibirán un correo con una copia del informe y “las dos o tres recomendaciones principales”.

No obstante, ha aclarado que solo los usuarios con suscripción a Google One podrán utilizar ciertas funciones, como la monitorización constante de la dark web para identificar información personal, obtener resultados para información distinta a la del correo electrónico de la cuenta del usuario u obtener notificaciones de nuevos resultados. Asimismo, ha señalado que las cuentas de Google Workspace y las cuentas supervisadas no pueden utilizar la función del informe de la dark web.