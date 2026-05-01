Sony ha aclarado que el nuevo apartado de periodo de validez de 30 días para los juegos recién comprados en PlayStation Store se trata de una verificación ‘online’ puntual para corroborar que los usuarios son los propietarios, desmintiendo la necesidad de conectarse una vez cada 30 días para poder seguir accediendo al título.

Recientemente, algunos usuarios compartieron a través de redes sociales como X la aparición de un nuevo apartado de ‘Periodo de Validez’ en la información de los videojuegos del servicio de PlayStation Network (PSN), adquiridos a partir de marzo de este año, que incluía un temporizador de validación de 30 días.

Ante esta novedad, vista en las consolas de la compañía sin previa explicación, los jugadores comenzaron a indicar que parecía un sistema para comprobar la conexión de las consolas, obligando a conectare una vez cada 30 días para validar las licencias de los juegos y poder seguir utilizándolos.

Sin embargo, se trata de una confusión relacionada con un nuevo sistema de Gestión de Derechos Digitales (DRM por sus siglas en inglés) en las consolas PlayStation 5 y PlayStation 4, que ahora ha aclarado la compañía de videojuegos.

En concreto, PlayStation ha detallado que se trata de una “comprobación online única” ideada para confirmar la licencia del juego y tras ello, “no se requieren más revisiones”, según ha explicado un portavoz de Sony Interactive Entertainment, en declaraciones a GameSpot.

De esta forma, la compañía ha desmentido las preocupaciones de los jugadores, que temían tener que iniciar sesión cada mes o, de lo contrario, perder el acceso a sus juegos a causa de que sus licencias de juegos caducasen.

En su lugar, Sony ha reiterado que, una vez los jugadores hayan confirmado su licencia con la verificación ‘online’, podrán “seguir accediendo y jugando” a los juegos que hayan comprado “con normalidad”. Sin embargo, cuentan con un periodo de 30 días para llevarlo a cabo desde que realizaron la compra.