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PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony. (Foto de Anthony WALLACE / AFP)
PlayStation Store es la tienda digital oficial de Sony. (Foto de Anthony WALLACE / AFP)
/ ANTHONY WALLACE
Por Agencia Europa Press

Sony ha aclarado que el nuevo apartado de periodo de validez de 30 días para los juegos recién comprados en PlayStation Store se trata de una verificación ‘online’ puntual para corroborar que los usuarios son los propietarios, desmintiendo la necesidad de conectarse una vez cada 30 días para poder seguir accediendo al título.

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