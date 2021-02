Cuando inició la pandemia de COVID-19 era común ver escuadrones de desinfección en calles y vehículos de transporte público, con el objetivo de eliminar el virus de las superficies. Se creía que esa era una importante vía de transmisión del SARS-CoV-2, pero ahora los científicos comienzan a cuestionar este concepto.

En un artículo reciente de Nature, que recoge opiniones de expertos y la evidencia disponible, se reconoce que el coronavirus puede permanecer en superficies como los picaportes y otras superficies, pero se pone en duda que esta sea una fuente importante de infección.

La desinfección de superficies se vio reforzada por las guías de la Organización Mundial de la Salud y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., luego de que se hicieran pruebas en el laboratorio que mostraban que el virus causante del COVID-19 podía permanecer en plástico y acero inoxidable durante días. Esto llevó a que diversos países destinaran recursos para la desinfección de superficies, entre ellos el Perú.

Tan pronto como se iniciaron estas campañas, investigadores como el microbiólogo Pero Goldman, Facultad de Medicina de Rutgers New Jersey en Newark, cuestionaron esta tesis. A él se sumaron otros investigadores, quienes recurrieron a la evidencia disponible de otras enfermedades similares y aseguraron que esta vía de transmisión, si bien no se podía descartar, no era significativa.

Luego los científicos analizaron diversos brotes en diversas partes del mundo, como el contagio en un coro estudiado por expertos de la Universidad de Colorado, en EE.UU. (CDC). Ellos determinaron que los contagios de personas que se encontraban a 13 metros de un infectado solo se podía explicar por los aerosoles , partículas pequeñas exhaladas por las personas cuando respiran o hablan y que pueden permanecer en lugares cerrados.

De este modo, los investigadores coinciden en que el virus se transmite principalmente por el aire , ya sea por inhalación de aerosoles y por los spray de gotas (causado cuando una persona cuando tose o estornuda).

Estas conclusiones ya son recogidas por los CDC, que en un inicio consideraban que la transmisión por superficies era importante: “No se cree que la propagación a través del contacto con superficies contaminadas sea una forma común de propagación del COVID-19″.

Por su parte, la OMS no va tan lejos: “Estas gotículas [exhaladas por las personas infectadas] pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca”.

Pero, incluso si la transmisión por superficies fuera importante, los expertos coinciden en que esta puede evitarse tomando las medidas ya conocidas: lavado de manos con frecuencia, uso de mascarillas y ventilación de ambientes cerrados, además de evitar aglomeraciones.

“Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol”, recomienda la OMS.

