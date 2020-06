La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que interrumpirá los ensayos con hidroxicloroquina como tratamiento potencial de lucha contra el COVID-19, ya que no reduce la tasa de mortalidad.

La droga contra el paludismo será retirada del programa de ensayos conocido como Solidarity, que está siendo aplicado en numerosos países para hallar posibles tratamientos contra el coronavirus, informó la doctora Ana Maria Henao Restrepo, de la unidad de emergencias sanitarias de la OMS.

“La evidencia interna del programa Solidarity/Discovery, la evidencia externa del programa Recovery y la evidencia de esos amplios programas de ensayo al azar, sugieren que la hidroxicloroquina no implica la reducción de la mortalidad de esos pacientes”, explicó.

Después de dos rondas de consultas, los responsables de esos programas concluyeron que la hidroxicloroquina será descartada, indicó.

Esta semana, Estados Unidos retiró la autorización de urgencia de la hidroxicloroquina y la cloroquina, dos tratamientos contra el COVID-19 defendidos por el presidente Donald Trump, ante su falta de eficacia y preocupaciones sobre sus riesgos.

“Ya no es razonable creer que las fórmulas orales HCQ (hidroxicloroquina) y CQ (cloroquina) sean efectivas en el tratamiento de la covid-19”, escribió Denise Hinton, científica principal de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en una carta.

La hidroxicloroquina estuvo en el centro del primer escándalo relacionado con investigaciones científicas sobre la pandemia de coronavirus.

A inicios de mes, la mayoría de los autores de dos estudios que aparecieron en The Lancet y New England Journal of Medicine (NEJM) se retractaron de su trabajo y emitieron disculpas, diciendo que ya no podían responder por sus datos después que la firma que los suministró, Surgisphere, se negó a ser auditada.

Antes de la publicación de The Lancet se habían acumulado pruebas contra el uso de hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19.

El viernes, los resultados de un cuarto ensayo controlado mostraron que la hidroxicloroquina no tuvo impacto alguno contra el virus.

Agencias

*El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus

-----------------------------------------------------------------

