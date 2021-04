Conforme a los criterios de Saber más

El reciclaje también se vio afectado por la pandemia. La emergencia sanitaria mundial hizo el escenario más complicado. Así, tras el inicial temor por las posibles contaminaciones cruzadas, que hizo que los residuos inicialmente destinados al reciclaje fueran desechados sin segregar, ahora hay nuevos residuos: las mascarillas.

“Esta industria, que de por sí es invisible, se detuvo por la pandemia. Más residuos se empezaron a generar en las casas. Muchos no emplearon todas las buenas prácticas aprendidas en el manejo de los desechos”, señala a El Comercio Rosa Bonilla, jefa de Gestión de Reputación y Desarrollo Sostenible en Entel Perú.

Pero, más allá de esta circunstancia que no estaba en los planes de nadie, la problemática del reciclaje es un poco más compleja . “El individuo sabe que, aunque separe los productos en casa, si no hay una recolección diferenciada, todo terminará en el mismo vertedero. El principal problema ha sido no integrar el reciclaje en una visión más global, dentro de la problemática ambiental, económica y social del planeta”, comenta Jorge Fernández, CEO de Reciqlo, empresa argentina de reciclaje de vidrio que acaba de aterrizar en el Perú.

—Retos y soluciones—

Materiales que en nuestro imaginario figuran como completamente reutilizables, como el plástico, es probable que sean demasiado complejos para volverlos a aprovechar.

“Para el caso de algunos residuos, no existe la tecnología suficiente para contrarrestar su impacto en el ambiente. Por ejemplo, no podemos seguir consumiendo plástico en los niveles actuales. Tiras cierto envase y puede estar compuesto por tres, cuatro o cinco tipos diferentes de plástico. Descomponerlo, agrupar el plástico por categorías y tratar cada uno de una manera distinta hacen que la misión no solo sea engorrosa, sino costosa . La única solución es consumir menos ese tipo de envases”, aclara a este Diario Gustavo Chopitea, fundador y director de Reciqlo.

Esta empresa está constituida bajo los principios de la economía circular . Aprovechando que los envases de vidrios son 100% reciclables, genera tres productos derivados que se aprovechan en la construcción y en los cultivos, con lo cual se reintroduce ese material al mercado y se crea un impacto positivo.

Rosa Bonilla indica que, “en el caso de los aparatos electrónicos, hemos pasado de la obsolescencia programada a la obsolescencia percibida , que es cuando el usuario desea, por ejemplo, un smartphone con mejores prestaciones. Esto complica la reducción de uso. Pero hay otros usuarios que extienden al máximo la vida de sus equipos. Hacia eso deberíamos apuntar, a reducir el consumo, pues es lo mejor que les podría pasar al planeta y a nuestros bolsillos”.

En el caso de Entel, Bonilla comenta que retomaron su programa de reciclaje y que, gracias a los ‘millennials’ –a quienes considera la población más consciente por el impacto en el ambiente–, han podido llevar con éxito el mensaje.

Desde hace tres años, en Real Plaza el tema del cuidado ambiental ha pasado a tener más relevancia. “No solo era colocar tachos para que nuestros clientes separen los desechos. Ahora los invitamos a que vengan a nuestras instalaciones a reciclar. Tenemos estaciones especiales en las que los clientes acumulan puntos en una app por reciclar y pueden ganar premios , como estacionamiento gratis. Todo lo reciclado buscamos que se pueda reutilizar en nuevos productos que beneficien a más gente”, detalló Juan Li-yau, jefe de Sostenibilidad de Real Plaza.

Más datos

En un smartphone cerca del 45% es plástico . De ese total, el 80% se podrá reutilizar. El resto se usará en combustibles.

. De ese total, el 80% se podrá reutilizar. El resto se usará en combustibles. Este año, se generarán en el país unas 52 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), según Entel.

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), según Entel. Un peruano produce unos 10 kilos anuales de RAEE.





