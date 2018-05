El estreno de "Infinity War", la nueva entrega de "Avengers", ha causado euforia entre los fanáticos del mundo de Marvel en los cinco continentes. El final es probablemente el momento más emblemático y emotivo de toda la película. Este ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, en donde han comenzado a circular fotos editadas con el efecto característico del momento al que nos referimos.

Sí ya viste la película sabrás de qué se trata, pero si todavía no lo has hecho, descuida, no te vamos a hacer spoiler así que puedes seguir leyendo. El comentado efecto es una especie desvanecimiento muy fácil de conseguir.

Todo lo que hay que hacer es descargar la aplicación PicsArt. Esta es una herramienta de edición multimedia, disponible para Android e iOS, que permite modificar en general nuestras fotografías de muchas formas diferentes. Sin embargo, en esta oportunidad te vamos a enseñar cómo usar el efecto "Dispersión".

Pasos

1. Una vez instalada la app, debes elegir una foto de tu galería o tomarte una usando el mismo Pics Art.

Elige o toma una foto.

2. Presiona sobre el la opción "Herramientas" que encontrarás en la barra inferior y elige el icono "Dispersión".

Selecciona la opción "Herramientas" y elige el icono "Dispersión".

3. Con el dedo, sombrea el área que deseas aplicar el filtro. En este caso hemos seleccionado el borde derecho, como sucede en la película.

Sombrea el área.

4. También puedes modificar el tamaño del filtro, difuminarlo y aplicar otros efectos que mejoren la foto.

También puedes modificar el tamaño del filtro.

5. Por último, cuando la imagen esté lista la podemos guardarla en nuestro celular, compartirla en las redes sociales e incluso crear un GIF.

Y finalmente, guarda la edición en tu móvil o compártela.

Si quieres descargar la app, puedes hacerlo en estos enlaces:



- Android

- iOS