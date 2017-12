Robots sirven comida en un restaurante de la India 

Un restaurante de la ciudad de Chennai, al sur de India, decidió innovar radicalmente. Sus cambios no fueron exactamente en el menú, sino en el personal. Aquí quienes atienden las mesas son robots.



Como escena de una película de ciencia ficción, ellos llevan las bandejas y circulan en cintas rodantes. Aún necesitan ayuda de los empleados humanos.



Los clientes hacen su pedido por medio de tabletas en las mesas. Los androides no sólo sirven la comida, también llevan los platos sucios a la cocina.



Estos robots meseros, que no pueden quejarse de cansancio, tampoco hablan con los clientes ni piden propina.