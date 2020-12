Conforme a los criterios de Saber más

Aunque la situación se ha complicado mucho por la pandemia, ya son varios años en los que no se vienen cumpliendo los objetivos de cobertura de inmunizaciones en los países de Latinoamérica. Por eso, con el objetivo de contribuir al acceso a las vacunas a través del fortalecimiento de la confianza en ellas, se presentó ayer la iniciativa regional Confianza en las Vacunas Latinoamérica (Confíala).

Este proyecto está liderado por autoridades de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones (SBIm), de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (Cepycet) de la Universidad Isalud. Sin embargo, cuenta con un alcance regional.

“Las vacunas reducen considerablemente la incidencia de enfermedades infecciosas, previniendo una amplia gama de casos de discapacidad y de mortalidad, así como otros beneficios posteriores. Sin embargo, pese a esos beneficios globales de la inmunización, las dudas con respecto a la vacunación se han convertido en una tendencia creciente, asociada con la caída de las coberturas vacunales y el resurgimiento de enfermedades prevenibles”, indicó en conferencia de prensa el doctor Jarez Cunha, presidente de SBIm.

De acuerdo con el grupo de trabajo SAGE de la OMS sobre las dudas respecto a la vacunación, ese comportamiento está determinado por el modelo de las tres ‘c’: confianza, en los profesionales de la salud, en las vacunas y en su eficacia; complacencia, o baja percepción de los riesgos de las enfermedades prevenibles con vacunas y de la importancia de estas; y la conveniencia, que se refiere a la disponibilidad y accesibilidad a las vacunas y a los servicios de salud en general.

“Todos estos determinantes serán entendidos y trabajados en la iniciativa Confíala”, agregó Cunha.

Confianza en las vacunas Latinoamérica es una iniciativa que, aunque nació desde Brasil y Argentina, tiene un alcance regional.

—CUESTIÓN DE CONFIANZA—

La iniciativa Confíala se presenta como una plataforma que facilita la más completa información a quien la esté buscando.

En su página web confianzaenlasvacunasla.org, se podrá acceder a coberturas de vacunación en todos los países de la región, información sobre seguridad; la relación de vacunas disponibles; una sección de mitos y verdades; e información de interés sobre la vacunación en pandemia. Además, tienen planificado la realización de videos educativos, podcast, animaciones y otros contenidos multimedia.

“Todos los programas de vacunación enfrentan un escenario preocupante por el descenso de las coberturas y las barreras de acceso a la vacunación. Si a eso le sumamos el crecimiento del movimiento antivacunas, las dudas de la gente y la pandemia, el riesgo aumenta. En esta plataforma se compartirán experiencias, estrategias y conocimiento para actuar y fortalecer la confianza de las vacunas en la región”, reforzó la doctora Analía Urueña, directora de Cepycet.

“Mientras mayor sea la confianza en los científicos, mayor es la confianza en las vacunas. Aunque en los países más ricos esa confianza es mayor, también tienen una alta crítica, así como más movimientos antivacunas. La confianza en los países ricos es menor que la confianza en países como los de nuestra región”, señaló la doctora Isabella Ballalai, vicepresidenta de SBIm.

La especialista indicó que, si bien se ha detectado que las noticias falsas han mellado la credibilidad sobre las vacunas, no son el único factor. “Sobre la BCG (contra la tuberculosis) no hay ninguna ‘fake news’, pero aun así hay una caída importante en las vacunaciones entre el 2008 y el 2019. Las noticias falsas son un factor importante contra las vacunas, pero no es el único”, subrayó.

El mensaje clave de esta iniciativa es recordar que las vacunas protegen y que, en pandemia, las noticias falsas nos pueden matar.





Las cifras

6.421 casos de sarampión fueron reportados en Brasil durante el primer semestre de este año, de acuerdo con las cifras de la OMS.

fueron reportados en Brasil durante el primer semestre de este año, de acuerdo con las cifras de la OMS. 52% de las personas en Sudamérica tiene un nivel medio de confianza en los científicos, según la organización Wellcome.





