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Imágenes de cohetes de SpaceX se proyectan en pantallas de Times Square, cerca del Nasdaq MarketSite, tras el lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en Nueva York el 12 de junio de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
Imágenes de cohetes de SpaceX se proyectan en pantallas de Times Square, cerca del Nasdaq MarketSite, tras el lanzamiento de la oferta pública inicial (OPI) de SpaceX en Nueva York el 12 de junio de 2026. (Foto de ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia AFP

Las acciones de SpaceX se dispararon un 20% el lunes, en una jornada en la que la compañía anunció haber recaudado el récord de 85.700 millones de dólares en su salida a bolsa, el viernes.

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