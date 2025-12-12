La marca de smartphones, dispositivos y ecosistemas basados en IA Honor, estrenó en el Perú una serie de gadgets basados en inteligencia artificial a poco de cerrar el 2025. A su vez, la firma china también presentó nueva plataforma de e-commerce que cuenta con todos estos equipos de sus 16 tiendas nacionales.

Los accesorios que recién al llegado al Perú desde China son los audífonos Honor Choice Earbuds Clips, el Watch Fit, la aspiradora Robot Cleaner R3, el localizador de equipaje LiTag, entre otros como parlantes y power banks.

A continuación, los tres dispositivos chinos que más nos llamaron la atención:

Honor Choice MiLi LiTag:

Es un localizador inteligente potenciado por Google Find Hub, lo que permite que cualquier dispositivo Android del mundo ayude a encontrar tus pertenencias. Ofrece una batería de hasta 365 días de duración y certificación IP65, que lo hace resistente al agua y al polvo. También puede emitir sonido para ubicar rápidamente el objeto y su configuración es sencilla: basta con acercarlo al celular para iniciar la conexión.

Los audífonos nuevos de Honor.

Earbuds Clips:

Son audífonos inalámbricos tipo “clip” que incorporan un puente de arco de aleación de titanio. Son ligeros, diseñados para ser cómodos y emplean IA para reducir el ruido en llamadas. Además, ofrecen hasta 36 horas de autonomía, permiten emparejarse con dos dispositivos a la vez y cuentan con certificación IP54 contra polvo y salpicaduras.

Portable Bluetooth Speaker Pro:

Es un altavoz portátil de 30 W que combina graves potentes con un audio claro incluso al aire libre. Incorpora un anillo de luz RGB que reacciona al ritmo de la música y cuenta con certificación IP67, por lo que resiste el agua y el polvo. Ofrece hasta 12 horas de autonomía gracias a su batería de 5,200 mAh. Además, utiliza Bluetooth 5.3 para una conexión estable e integra un micrófono con reducción de ruido y un botón dedicado para activar el asistente de voz.