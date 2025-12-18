La inteligencia artificial vive una constante actualización. Hace unos meses Google presentó su nuevo modelo Gemini 3, con una gran cantidad de variantes, y hoy nos muestra a Gemini 3 Flash, que destaca por su velocidad y accesibilidad.

Según se informa en el blogspot de la firma, este nuevo modelo ayuda a todos a aprender, construir y planificar cualquier cosa, más rápido.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

Este nuevo modelo se suma a otros, como Gemini 3 Pro y el modo Gemini 3 Deep Think, con los que el usuario puede aprender sobre temas complejos, crear y diseñar juegos interactivos y comprender todo tipo de contenido multimodal.

En el caso de Gemini 3 Flash se conserva esta base, combinando el razonamiento de nivel Pro de Gemini 3 con la latencia, la eficiencia y el costo del nivel Flash. La diferencia es que es a bajo costo.

Gemini 3 Flash fue diseñado para ser altamente eficiente. Se caracteriza por mezclar calidad, costo y velocidad. Puede pensar durante más tiempo para casos de uso más complejos, pero también utiliza un 30 % menos de tokens en promedio que 2.5 Pro

Tulsee Doshi, directora senior del Equipo de Gemini explica que el nuevo modelo supera al modelo 2.5 Pro y es tres veces más rápido a una fracción del costo. “Gemini 3 Flash tiene un precio de $0,50/1 millón de tokens de entrada y $3/1 millón de tokens de salida (la entrada de audio se mantiene en $1/1 millón de tokens de entrada)”, indicó en el blog.

¿Qué tipo de tareas puede hacer específicamente? Según el informe, es ideal para desarrolladores que buscan hacer análisis de video, extracción de datos y preguntas y respuestas visuales más complejos. Esto significa que puede habilitar aplicaciones más inteligentes (como agentes de soporte al cliente en vivo o asistentes en el juego) que exigen respuestas rápidas y razonamiento profundo.

También se informó que Gemini 3 Flash es ahora el modelo predeterminado en la aplicación Gemini, reemplazando a 2.5 Flash, lo que quiere decir que todos los usuarios de Gemini a nivel mundial tendrán acceso a la experiencia Gemini 3 sin costo.