Gemini3 Flash es el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google. (Foto: blog.google)
Gemini3 Flash es el nuevo modelo de inteligencia artificial de Google. (Foto: blog.google)
Redacción EC
Redacción EC

La vive una constante actualización. Hace unos meses presentó su nuevo modelo, con una gran cantidad de variantes, y hoy nos muestra a Gemini 3 Flash, que destaca por su velocidad y accesibilidad.

Según se informa en el, este nuevo modelo ayuda a todos a aprender, construir y planificar cualquier cosa, más rápido.

Newsletter El Comercio MedIA

Alicia Rojas
MIRA: Retiro de AFP y cómo consultar si estoy afiliado a un partido político: esto es lo que más buscaron los peruanos en el 2025

Este nuevo modelo se suma a otros, como Gemini 3 Pro y el modo Gemini 3 Deep Think, con los que el usuario puede aprender sobre temas complejos, crear y diseñar juegos interactivos y comprender todo tipo de contenido multimodal.

En el caso de Gemini 3 Flash se conserva esta base, combinando el razonamiento de nivel Pro de Gemini 3 con la latencia, la eficiencia y el costo del nivel Flash. La diferencia es que es a bajo costo.

Gemini 3 Flash fue diseñado para ser altamente eficiente. Se caracteriza por mezclar calidad, costo y velocidad. Puede pensar durante más tiempo para casos de uso más complejos, pero también utiliza un 30 % menos de tokens en promedio que 2.5 Pro

Tulsee Doshi, directora senior del Equipo de Gemini explica que el nuevo modelo supera al modelo 2.5 Pro y es tres veces más rápido a una fracción del costo. “Gemini 3 Flash tiene un precio de $0,50/1 millón de tokens de entrada y $3/1 millón de tokens de salida (la entrada de audio se mantiene en $1/1 millón de tokens de entrada)”, indicó en.

¿Qué tipo de tareas puede hacer específicamente? Según el informe, es ideal para desarrolladores que buscan hacer análisis de video, extracción de datos y preguntas y respuestas visuales más complejos. Esto significa que puede habilitar aplicaciones más inteligentes (como agentes de soporte al cliente en vivo o asistentes en el juego) que exigen respuestas rápidas y razonamiento profundo.

También se informó que Gemini 3 Flash es ahora el modelo predeterminado en la aplicación Gemini, reemplazando a 2.5 Flash, lo que quiere decir que todos los usuarios de Gemini a nivel mundial tendrán acceso a la experiencia Gemini 3 sin costo.

Mira también:

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC