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Meta lanza nuevo modelo de IA multimodal. (Imagen: ai.meta.com)
Meta lanza nuevo modelo de IA multimodal. (Imagen: ai.meta.com)
Por Agencia EFE

Meta -la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp- presentó este miércoles Muse Spark, un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) diseñado para integrar su tecnología en el ecosistema de aplicaciones y redes sociales de la empresa y que busca alcanzar a rivales que dominan el mercado de esta vanguardista tecnología, como Google y OpenAI.

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