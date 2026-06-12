La tecnológica OpenAI anunció este jueves que comprará la plataforma en la nube Ona con el fin de incorporar su tecnología en Codex, su asistente de programación basado en inteligencia artificial (IA).

Según un comunicado de la empresa, más de cinco millones de personas usan Codex cada semana para investigar, analizar, crear y automatizar su trabajo, lo que supone un aumento del 400 % con respecto al número de usuarios de principios de este año.

Tras el cierre de la transacción, de la que no se divulgan términos económicos y que está sujeta a aprobaciones rutinarias, el equipo de Ona se unirá a OpenAI y trabajará con el de Codex para impulsar las capacidades de ejecución empresarial.

Al integrar esta ‘startup’ en OpenAI, la compañía permitirá que Codex realice tareas de mayor duración y ayudará a más empresas a implementar agentes que lleven a cabo tareas autónomas.

Así, el modelo de ejecución de Ona permitirá que los agentes de IA operen dentro del entorno de nube del propio cliente, mientras OpenAI proporciona la inteligencia y la orquestación necesarias.

“Esto brinda a las entidades un mayor control sobre su infraestructura, datos y límites de seguridad sin limitar las capacidades de Codex”, señala la empresa de Sam Altman.

“Creamos Ona para ofrecer a los agentes entornos en la nube con el contexto, el control y la colaboración que requieren las empresas. Unirnos a OpenAI nos permite incorporar esa base a Codex”, apunta en la nota el cofundador y director ejecutivo de la ‘startup’, Johannes Landgraf.

La semana pasada, OpenAI anunció que ha solicitado confidencialmente su salida a bolsa en Estados Unidos sin una fecha estimada.

Al igual que OpenAI, la empresa de IA Anthropic, desarrolladora del asistente Claude, también informó recientemente de que saldrá a bolsa, mientras que la compañía aeroespacial y de IA SpaceX, del magnate Elon Musk, lanza su esperada oferta pública inicial (OPI) mañana.