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La adquisición ocurre mientras que el gigante de inteligencia artificial busca salir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. (Foto de Yuichi YAMAZAKI / AFP)
La adquisición ocurre mientras que el gigante de inteligencia artificial busca salir en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. (Foto de Yuichi YAMAZAKI / AFP)
/ YUICHI YAMAZAKI
Por Agencia EFE

La tecnológica OpenAI anunció este jueves que comprará la plataforma en la nube Ona con el fin de incorporar su tecnología en Codex, su asistente de programación basado en inteligencia artificial (IA).

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