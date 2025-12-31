Panodyssey: la herramienta que busca impulsa la transparencia y proteger a los autores europeos ante la IA

La irrupción y el rápido auge del uso de la inteligencia artificial en el entorno digital han abierto un nuevo escenario para los autores europeos, marcado por los desafíos que plantean la transparencia o la protección de los derechos de autor, un contexto en el que empiezan a surgir herramientas específicas para reforzar sus garantías.

Este cambio de paradigma, con la IA como principal motor de transformación, supone “una gran oportunidad” para los autores “siempre que los respete”, subraya a EFE el CEO de la plataforma digital de lectura y escritura Panodyssey, Alexandre Leforestier.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

“La IA está transformando la creatividad, las experiencias de lectura y la relación entre autores y públicos” y el sector debe “aceptar esta realidad de manera inteligente”, apunta Leforestier.

A nivel comunitario, la Unión Europea ha puesto en marcha marcos legislativos clave, como la Ley de Servicios Digitales (DSA), que regula la actividad de las plataformas en línea para reforzar la seguridad y la transparencia del entorno digital, o la Ley de Inteligencia Artificial, el primer marco integral destinado a garantizar que los sistemas de IA sean seguros, éticos y confiables.

En este contexto, Leforestier defiende que Panodyssey -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- no se limita a “adaptarse a las nuevas regulaciones, sino también ayudar activamente a darles forma”.

Para dar una respuesta concreta a estos desafíos, la plataforma propone el denominado aviso de transparencia, desarrollado en el marco del consorcio europeo CREA Trust AI, cofinanciado por la Unión Europea.

Se trata de “una herramienta tecnológica única que permite a los autores definir de manera clara, pública y técnica las condiciones bajo las cuales sus obras pueden ser utilizadas”, en términos de lectura, indexación, explotación por parte de la IA, licencias, atribución y remuneración, explica Leforestier.

“Mientras que la Ley de IA establece principios”, Panodyssey ofrece un “estándar operativo”, explica el fundador de la plataforma, quien reivindica que cuestiones como la protección de los derechos de autor o el equilibrio económico justo “no son eslóganes, sino bloques funcionales integrados de forma nativa” en su tecnología.

El proyecto prevé para enero de 2026 el lanzamiento de un nuevo marco digital basado en seis bloques clave -transparencia, derechos, uso de la IA, licencias, atribución y trazabilidad-, con el objetivo de “sentar las bases de un estándar europeo” para la lectura y la creación en línea.

Para Leforestier, la inteligencia artificial no es una “caja negra”, sino una herramienta gobernada, explicable y responsable", y subraya que, a través del laboratorio CREA Trust AI, Panodyssey, ya trabaja con grandes actores globales del sector de la IA como Google, OpenAI (ChatGPT) o Mistral, entre otros.

“La era del salvaje oeste digital ha vuelto con fuerza, y este saqueo debe acabar. Debemos negociar licencias, representar a los millones de autores saqueados y hacerlo con total transparencia. Lo que hicimos por la música hace veinte años, ahora debemos hacerlo por el texto”, reivindica Leforestier, quien subraya que “con el Aviso de transparencia de Panodyssey, hacemos que los derechos de autor sean legibles, rastreables y utilizables por la IA”.