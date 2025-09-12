WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, con alrededor de tres mil millones de usuarios mensuales. Pero esta ubicuidad no se traduce siempre en conocimiento de sus usuarios, y para muchos algunas características del servicio de mensajería siguen siendo un misterio.

Ejemplo de esto es la opción de privacidad avanzada del chat que Meta, los dueños del app, incorporaron a su servicio a inicios de año. Por su nombre se entiende que realiza acciones para aumentar el nivel de seguridad sobre tus comunicaciones, pero qué implica esto es todavía confuso para algunos, razón de esta nota.

Esencialmente, esta función activa tres niveles de protección adicional a la conversación donde se usa:

Evita que otros exporten chats

Desactivar la descarga automáticamente de contenido en el teléfono de los participantes

Impedir que se usen los mensajes para funciones de IA

Esta última opción es la que causa mayor confusión, haciendo pensar a algunas personas que si no activas la opción de privacidad avanzada del chat la inteligencia artificial de Meta podrá leer todos tus mensajes. Algo que niega rotundamente la compañía, que señala que Meta Ai solo lee los mensajes relacionados al pedido que se le está haciendo e incluso en los casos en que se le pide resumir la conversación, señalan que tienen protocolos, que llaman “tratamiento privado”, para que no puedan ver el contenido de los mensajes.

“El tratamiento privado te permite utilizar Meta AI para tratar mensajes fuera del dispositivo en un entorno confidencial y seguro en el que nadie, ni siquiera Meta o WhatsApp, puede leer tus mensajes personales ni acceder a ellos. Una vez que el tratamiento privado termina de responder tu solicitud, los mensajes no se almacenan. Utilizar Meta AI a través de WhatsApp, incluidas las funciones que utilizan tratamiento privado, siempre es opcional.”

Cabe señalar que la opción de privacidad avanzada debe ser aplicada individualmente a cada uno de los chats, sea individuales o de grupos, que el usuario considere sea necesaria.

Para activar esta función, toca el nombre del chat y, luego, toca Privacidad avanzada del chat.