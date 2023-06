El CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha manifestado su descontento respecto a las exclusivas de videojuegos con compatibilidad para una sola consola, opinando que le “encantaría” deshacerse de ellas, pero que es su principal competidor, Sony, quien ha definido esta competencia del mercado al utilizarlas.

Las declaraciones del CEO de la empresa matriz de Xbox se enmarcan en el juicio que está teniendo lugar estos días de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos contra Microsoft, donde se trata de esclarecer si la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft ocasionaría una competencia injusta en el mercado de los videojuegos.

27/10/2022 Las consolas Xbox Series X y Series S POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT / MICROSOFT

En este sentido, preguntado por los títulos de videojuegos exclusivos para Xbox, el CEO de Microsoft ha señalado que le “encantaría” deshacerse de todas las exclusivas en consolas, tal y como ha podido conocer The Verge.

Sin embargo, según ha apostillado Nadella, la decisión de eliminar las exclusivas no le corresponde a él, porque es “un jugador de baja participación en el mercado de consolas”. En este sentido, ha detallado que es “el jugador dominante” -en referencia a Sony- quien ha definido la competencia de mercado usando las exclusivas. “Así que ese es el mundo en el que vivimos. No tengo simpatía por ese mundo”, ha sentenciado.

Estas declaraciones están precedidas de algunas afirmaciones del jefe de PlayStation, Jim Ryan, que también participó el miércoles en el juicio de la FTC contra Microsoft. En su declaración, admitió que algunos títulos exclusivos de Xbox como Starfield no son anticompetitivos. Y señaló que, a su juicio, a Microsoft no le conviene que los juegos de la desarrolladora de Call of Duty estén disponibles en varias plataformas.

Starfield es uno de los grandes lanzamiento de Xbox para el año.

Por otra parte, Ryan afirmó que “sería mejor” que Microsoft mantuviera disponibles los juegos de Activision en PlayStation. No obstante, también fue preguntado por lo que haría él en el caso de que fuera el director de Xbox, y si recomendaría que los juegos de Activision Blizzard fueran exclusivos de esta consola y PC. Al respecto, Ryan ha trasladado que esa es una “pregunta hipotética” que no quiere responder porque asegura no tener “los conocimientos suficientes”.

Además de todo ello, el director de PlayStation trasladó que los editores consideran que el servicio de Xbox Game Pass “destruye valor” de los videojuegos y que, por tanto, es importante que Sony “invierta masivamente en desarrollo”, con el objetivo de conseguir una ventaja sobre la competencia.

Este juicio se está celebrando después de que la FTC solicitase a los tribunales estadounidenses que bloquearan el acuerdo de compra entre el fabricante de Xbox y Activision Blizard con una orden de restricción temporal.

Tras ello, un tribunal federal estadounidense emitió dicha orden de restricción temporal que bloqueó la compra valorada en 68.700 millones de dólares (alrededor de 63.575 millones de euros al cambio actual). Ahora, Microsoft está compareciendo en una audiencia probatoria para defender la compra frente la FTC.