La modelo Bárbara Cam, excandidata al Miss Perú Áncash, denunció haber sido víctima de una violenta agresión la madrugada del sábado 25 de octubre en una discoteca de Miraflores.Según su testimonio, una mujer la atacó con una botella de whisky, provocándole una profunda herida en la cabeza que requirió 15 puntos de sutura. Las imágenes del hecho fueron difundidas por el programa Magaly TeVe, La Firme.

Cam, de 31 años, es reconocida por su participación en diversos certámenes de belleza, entre ellos Miss Teen Lima Sur 2023, Miss Vendimia Paracas y Miss Golden Universe, además de representar al Perú en el Miss Tour Beauty Internacional.Su carrera se encontraba en ascenso, pues tenía previsto competir en el Miss Friendship International 2025 en China. En marzo pasado, incluso fue condecorada en el Congreso de la República por su labor social.

En declaraciones para Magaly TeVe, la modelo relató cómo se desencadenó el ataque.

“V ine al local, vi a la persona con la que salgo de lejos, estaba dormido, y había una señora tomada de la mano con él. Le quité la mano y le dije: ‘¿Qué hace tu mano ahí?’. Ella respondió: ‘No sabía que tenía pareja’”, narró Cam.

Las cámaras de seguridad mostraron a Bárbara conversando con el hombre cuando, según su versión, la otra mujer se levantó, llamó a seguridad y luego la atacó sin previo aviso.

“ Me dijo: ‘Coge tu bolso y lárgate de mi box’. Cuando me agacho a recogerlo, me empuja y me revienta una botella de whisky en la cabeza . Me dejó 15 puntos”, contó.

La modelo detalló que, tras el impacto, cayó sobre los vidrios rotos y sufrió cortes en la pierna izquierda y una torcedura en el tobillo.

“ Ella cogió el pico de la botella y me lo incrustó en la pierna. Me arrastró. Tengo heridas profundas”, agregó con visible angustia.

Cam denunció además la falta de auxilio del personal del local, asegurando que fue retirada sin recibir atención médica.

“ Comencé a desangrarme y nadie me ayudó. Los de seguridad solo me sacaron del lugar. No llamaron ni a una ambulancia ni a la policía”, declaró.

Horas después de la difusión del caso, la Municipalidad de Miraflores clausuró la discoteca involucrada por “ampliación de giro no autorizada”, según confirmó el programa de Magaly Medina.

Desde su cuenta de Instagram, Bárbara Cam expresó su dolor y exigió justicia: “Para mí, esto sigue siendo una pesadilla. En su momento no deseaba publicar nada porque entré en un ataque de ansiedad y en depresión. Ahora solo busco justicia”.

Modelo Bárbara Cam acusa a discoteca de negligencia tras violenta agresión en Miraflores. (Foto: Instagram/@barbaracamt)

Actualmente, la modelo continúa en proceso de recuperación. “Veo borroso por momentos. Todavía no me he recuperado al 100%. Espero recuperarme pronto , sobre todo por mi integridad personal”, señaló.