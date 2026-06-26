La cantante mexicana Danna se pronunció públicamente tras la tragedia ocurrida en Venezuela, donde dos terremotos causaron graves daños materiales y dejaron decenas de víctimas. A través de sus redes sociales, la actriz se sumó a los artistas internaciones que piden atención y ayuda inmediata para los damnificados.

Mediante sus historias de Instagram, Danna compartió un post de su colega Danny Ocean, quién viene usando su cuenta para la ayuda inmediata a Venezuela. En ella escribió un mensaje corto, pero bastante significativo.

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“Venezuela, mis oraciones y mi corazón está con ustedes”, fue el mensaje que se lee en la historia junto al emoji de un corazón herido.

Danna se solidariza con Venezuela tras terremotos: "Mi corazón está con ustedes". (Foto: Instagram / @danna)

En esa misma línea, la siguiente historia que compartió es la de la cantante venezolana Joaquina, quién también se está sumando al apoyo solidario por Venezuela. “Formas de ayudar si estás dentro o fuera de Venezuela”, es el texto que se lee.

De esta manera, el pronunciamiento de Danna no se limita en las cortas palabras de aliento, sino que también funciona como una plataforma de difusión para agilizar la ayuda humanitaria que necesita Venezuela.

Cabe resaltar que el mundo del arte no ha sido ajeno a la tragedia en Venezuela. Artistas como Ricardo Montaner, Camilo, Evaluna, Franco de Vita, Alejandro Sanz, Thalía, Chyno Miranda, Shakira y más se han sumado a una cadena de mensajes de aliento y ayuda para los afectados por los movimientos telúricos en el país vecino.

Como se recuerda, el pasado 24 de junio se produjeron dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela. Se ha confirmado que este movimiento telúrico ha tenido como consecuencia miles de heridos, pérdidas humanas y grandes daños materiales.