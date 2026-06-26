Danna se solidariza con Venezuela tras terremotos: "Mi corazón está con ustedes". (Foto: Instagram / @danna)
Danna se solidariza con Venezuela tras terremotos: "Mi corazón está con ustedes". (Foto: Instagram / @danna)
Por Redacción EC

La cantante mexicana Danna se pronunció públicamente tras la tragedia ocurrida en Venezuela, donde dos terremotos causaron graves daños materiales y dejaron decenas de víctimas. A través de sus redes sociales, la actriz se sumó a los artistas internaciones que piden atención y ayuda inmediata para los damnificados.

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