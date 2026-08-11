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Jon Cypher falleció en su casa de Oregón a los 94 años, según informó su familia. Además de su destacada carrera televisiva, participó en producciones cinematográficas junto a figuras como Burt Lancaster, Susan Clark y Dolph Lundgren. (Foto: Captura de video / "Masters of the Universe")
Jon Cypher falleció en su casa de Oregón a los 94 años, según informó su familia. Además de su destacada carrera televisiva, participó en producciones cinematográficas junto a figuras como Burt Lancaster, Susan Clark y Dolph Lundgren. (Foto: Captura de video / "Masters of the Universe")
Por Agencia EFE

El actor Jon Cypher, quien interpretó al ‘Príncipe’ en la primera producción televisiva en vivo de “Cenicienta” (Cinderella) junto a Julie Andrews y fue el jefe de Policía Fletcher Daniels durante las siete temporadas de “Canción triste de Hill Street” (“Hill Street Blues”), ha fallecido a los 94 años.

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