Rubén Blades le dice adiós a Willie Colón: “Me resistía a creer”

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, manifestó el intérprete de ‘Pedro Navaja’.
En los últimos días, los rumores sobre el deterioro de la salud de Colón habían generado una ola de mensajes de apoyo. El propio Blades, dejando de lado las rencillas del pasado, había publicado el viernes un mensaje de esperanza.
“Pese a no tener mucha información sobre la situación, le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió antes de confirmarse el deceso.
Colón, responsable de éxitos inmortales como ‘Idilio’, ‘Gitana’ y ‘El Gran Varón’, deja un vacío en la cultura popular hispana. Por su parte, Blades adelantó que dedicará un espacio más profundo para honrar su memoria.
“Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, concluyó el artista.
