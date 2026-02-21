Rubén Blades le dice adiós a Willie Colón: “Me resistía a creer”

El cantautor panameño Rubén Blades lamentó el fallecimiento de su antiguo compañero musical, el emblemático salsero Willie Colón, quien murió, este sábado 21 de febrero, a los 75 años.

Blades, quien durante años mantuvo una distancia pública con Colón debido a una prolongada disputa judicial, utilizó sus redes sociales para expresar su incredulidad y respeto ante la pérdida del músico nacido en el Bronx.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, manifestó el intérprete de ‘Pedro Navaja’.

WILLIE COLON

Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido.

A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame.

Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical.



— Rubén Blades (@rubenblades) February 21, 2026

William Anthony Colón Román, pieza clave del sello Fania Records, fue el arquitecto sonoro de álbumes que redefinieron el género, tales como ‘Siembra’ (1978) y ‘Maestra Vida’ (1980).

A pesar de los éxitos compartidos, la relación entre ambos se fracturó irremediablemente en 2003, tras un concierto de aniversario en San Juan, Puerto Rico.

El conflicto escaló a los tribunales cuando Colón demandó a Blades por un presunto incumplimiento de pago, disputa que concluyó en 2013 con un fallo judicial a favor del panameño.

En los últimos días, los rumores sobre el deterioro de la salud de Colón habían generado una ola de mensajes de apoyo. El propio Blades, dejando de lado las rencillas del pasado, había publicado el viernes un mensaje de esperanza.

“Pese a no tener mucha información sobre la situación, le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió antes de confirmarse el deceso.

WILLIE COLON

Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.

— Rubén Blades (@rubenblades) February 20, 2026

Colón, responsable de éxitos inmortales como ‘Idilio’, ‘Gitana’ y ‘El Gran Varón’, deja un vacío en la cultura popular hispana. Por su parte, Blades adelantó que dedicará un espacio más profundo para honrar su memoria.

“Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, concluyó el artista.

