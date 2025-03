Tras mantenerse alejada de la televisión y de los reality, Ducelia Echevarría regresa a la escena local con un nuevo reto, pero esta vez como empresaria. Tras varios meses de trabajo, la recordada ‘Du’ acaba de lanzar ‘Duchela’, su propia marca de cerveza artesanal que llegará desde su natal Pozuzo.

El lanzamiento lo realizó el pasado 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, dejando en claro que su nuevo emprendimiento es un reflejo de su lucha por vencer las adversidades.

“‘Duchela’ es mi propia marca que nace en mi tierra, me ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar a este día y me siento muy feliz”, comentó la modelo y expresentadora de televisión.

“Tenemos ocho sabores como camú camú, maracuyá y además tendrán diferentes grados de alcohol, un porcentaje para todos los gustos. Incluso, cerveza sin alcohol para las personas que no pueden tomar porque de repente están manejando”, agregó.

Ducelia Echevarría emprende nuevo reto profesional tras alejarse de la televisión. (Foto: Instagram)

Sobre un posible regreso a la televisión, Ducelia Echevarría dejó en claro que no tiene pensado volver en el corto plazo, pero no cierra las puertas a cualquier proyecto. “Nunca descarto nada, pero ahora estoy enfocada en este proyecto personal como empresaria, esta es mi primera marca y estoy entregándolo todo para que funcione”, aseguró.

“Estuve tanto tiempo en Esto es Guerra, que cuando salí del reality me quedé en nada y eso me preocupó mucho porque tengo una hija, en un momento pensé en regresar a mi tierra y no volver a Lima, pero soy una mujer guerrera y de carácter”, añadió.

Patricio Parodi guarda silencio sobre engaño a Sheyla Rojas