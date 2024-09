Ernesto Pimentel continúa desarrollando su faceta como cantante y apunta a seguir colaborando con importantes artistas. Esta vez, el intérprete de la Chola Chabuca se une al internacional Rodrigo Tapari, exvocalista de Ráfaga, para un tema en conjunto.

Esta colaboración en cumbia genera grandes expectativas entre los fanáticos de ambos artistas, que ya esperan con ansias el lanzamiento de este tema.

“En los próximos días, voy a grabar con Rodrigo una nueva canción que, estoy seguro, va a gustar al público. Él es un gran cantante, por eso es muy querido en el Perú y en los lugares donde va”, aseguró Pimentel a través de un comunicado.

Como se recuerda, Tapari elogió hace unos días a Ernesto Pimentel: “La Chola es una amiga que siempre me abrió las puertas de su programa, me acompañó en mi carrera, y no solo a mí sino a amigos que han llegado al Perú. La amo porque es muy generosa”.

Este anuncio del dúo musical llega poco después del éxito de la canción “El peor error de mi vida”, en la que Pimentel y Yarita Lizeth unieron sus voces. A una semana de su estreno, el tema ya alcanzó las 250 mil reproducciones en YouTube y se encuentra en tendencia musical a nivel nacional.

Gira por Chile

El éxito de Ernesto Pimentel no solo se limita a Perú. Recientemente, el artista regresó de una exitosa gira por Chile, donde fue reconocido en el prestigioso Circo de Pastelito, uno de los más famosos en dicha ciudad. Su visita al país sureño también incluyó un concurrido encuentro con la prensa chilena, en el cual estuvo presente la tiktokera Lis Padilla.

De otro lado, su programa “El reventonazo de la Chola” volvió a liderar el rating el sábado 7 de setiembre. Con un contundente 9.9 puntos se impuso a la competencia de otros canales.

Andrés Hurtado cuestionado por Janet Barboza y Ethel Pozo