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Jefferson Farfán le responde a Magaly Medina tras llamarla como lo hacía su padre. (Foto: Captura de YouTube / "SATÉLITE+" - "Magaly TV, la firme")
Jefferson Farfán le responde a Magaly Medina tras llamarla como lo hacía su padre. (Foto: Captura de YouTube / "SATÉLITE+" - "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Los intercambios públicos entre Jefferson Farfán y Magaly Medina no tienen fecha de cese y cada vez se agudizan más. Ahora, el exfutbolista recurrió a sus redes sociales para compartir una contundente respuesta a la ‘Urraca’, quien se molestó porque el exjugador la llama “Magaly Jesús”, nombre con el que solo la llamaba su padre, según indicó la conductora de televisión.

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