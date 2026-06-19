Los intercambios públicos entre Jefferson Farfán y Magaly Medina no tienen fecha de cese y cada vez se agudizan más. Ahora, el exfutbolista recurrió a sus redes sociales para compartir una contundente respuesta a la ‘Urraca’, quien se molestó porque el exjugador la llama “Magaly Jesús”, nombre con el que solo la llamaba su padre, según indicó la conductora de televisión.

En la reciente edición de “Magaly TV, la firme”, la presentadora de espectáculos se mostró muy afectada por la forma en cómo la llama el exfutbolista, ya que ese nombre tiene una carga emocional fuerte para ella, por lo que le pidió a Jefferson Farfán que deje de llamarla así.

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Lejos de hacer caso a la solicitud de Medina, Jefferson Farfán le dedicó una nueva historia de Instagram, donde solo invirtió el nombre y la llamó “Jesús Magaly”. Además, aprovechó su mensaje para darle un mensaje.

Jefferson Farfán le responde a Magaly Medina tras llamarla como lo hacía su padre. (Foto: Instagram / @jefferson_farfan_oficial)

“Señora Jesús Magaly, para que no se moleste. Ahora quiere privacidad, ahora quiere respeto. Te has burlado de futbolistas, vedettes, streamers, chicos reality, abogados, doctoras, bailarinas, programas de TV, modelos, conductoras, sigo o mejor ahí nomás. ¡Pues ahora te aguantas!”, escribió el exfutbolista del club Alianza Lima.

En el mismo mensaje, Jefferson Farfán aprovechó para volver a preguntarle a Magaly Medina si es que realmente cumplió con su servicio comunitario y le recordó cuánto tiempo lleva sin contestar al respecto. “Acuérdate de que tengo respaldo de todo lo que digo. 76 horas. Si o no”, precisó.

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Magaly Medina molesta con Jefferson Farfán

Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa en ATV para responder de forma tajante a Jefferson Farfán por llamarla “Magaly Jesús”. Según explicó, así le decía su padre y este apelativo la afecta emocionalmente.

Magaly Medina pide a Jefferson Farfán a no llamarla como le decía su padre en vida. (Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

“No me llames Magaly Jesús, porque así solo me llama la gente que me quiere… Así me solía llamar mi padre, que en paz descanse, al que tú no le llegas ni a los talones… Llamarme Magaly Jesús, como me llamaba mi padre, eso es algo que ensucia el nombre y el recuerdo de mi gran padre, de mi padre al que adoro, al que admiré hasta el último día y al que respeté siempre”, acotó Medina.