El programa La Noche Habla difundió el audio completo en el que la cantante Marisol se refiere a Christian Cueva y a la forma en que el futbolista intentó acercarse a ella. En la grabación, la artista revela que el jugador de Cienciano la llamaba insistentemente y que, en un inicio, decidió responderle para entender sus intenciones.

“Siempre le comenté a mi manager lo que pasaba y me advirtió que tuviera cuidado. Mi gran error fue seguirle la corriente al inicio para ver hasta dónde llegaba”, se le escucha decir en la grabación. Además, Marisol enfatizó que nunca ha tenido interés en futbolistas y que, al notar que la situación se tornaba incómoda, decidió establecer límites.

En otro momento del audio, la cantante sostuvo que Cueva la llamaba con frecuencia y en diversas ocasiones lo hizo entre lágrimas.

“Y te juro que me ha hecho llorar mis lágrimas, yo no tengo que estar metida en su problema. Siempre me llamaba, como amistad, pero tengo videos donde él me llama llorando. Yo lo grabé porque dije: ‘Algún día me ha de servir’”, agregó.

Finalmente, Marisol comentó que, en su momento, pensó que el futbolista era una buena persona. Por su parte, Pamela López, aún esposa de Cueva, se mostró sorprendida por lo relatado por la artista.

Marisol habría sido amenazada por Christian Cueva

Pamela López reveló que la cantante Marisol le confesó haber recibido amenazas por parte de Christian Cueva, quien le advirtió que podría hacer públicas algunas conversaciones que mantuvieron en el pasado cuando eran amigos. Sin embargo, López señaló que desconoce el contenido de esos mensajes y, por lo tanto, no puede confirmar su naturaleza.

Durante su participación en El valor de la verdad, López relató que Marisol le expresó su preocupación por la situación. Además, la artista le aseguró que, por precaución, decidió guardar capturas de las conversaciones que tuvo con el futbolista, ya que inicialmente solo quería entender hasta dónde llegaban sus intenciones.