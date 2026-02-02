Melcochita confirma el fin de su relación con Monserrat: “Mis ahorros están en cero”

Escuchar
El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, confirmó su separación de Monserrat Seminario y reveló que ella se habría gastado todo el dinero que tenía ahorrado en sus cuentas bancarias.

