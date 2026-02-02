Melcochita confirma el fin de su relación con Monserrat: “Mis ahorros están en cero”

El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, confirmó su separación de Monserrat Seminario y reveló que ella se habría gastado todo el dinero que tenía ahorrado en sus cuentas bancarias.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Melcochita reveló que decidió separarse de Montserrat Seminario luego de que su expareja utilizó, por lo menos, medio millón de dólares de sus cuentas.

Melcochita confesó que Monserrat era la persona encargada de administrar su dinero y confió ciegamente en ella sin imaginar que se aprovecharía de su condición para hacer mal uso de sus ganancias.

“Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada”, empezó diciendo Melcochita, quien se mostró bastante afectado por esta situación.

Pablo Villanueva 'Melcochita' a través de los años en que se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad". / Latina/ Panamericana

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre (sus ahorros) está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, agregó el también sonero.

Al ser consultado por si sabía en que había gastado el dinero su expareja, Melcochita dijo: “En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”.

Como se recuerda, Pablo Villanueva y Monserrat Seminario iniciaron su relación hace aproximadamente 17 años, entre el 2008 y 2009. Pese a que sus hijas no estaban de acuerdo, el sonero decidió casarse.