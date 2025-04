Miguel Trauco, actual defensor de Alianza Lima y miembro de la selección peruana, se convirtió en tendencia tras las confesiones de Dalia Durán, exesposa del cantante John Kelvin, durante su participación en el programa ‘El valor de la verdad’. La modelo cubana reveló que el futbolista la contactó insistentemente a través de redes sociales durante el año 2021, justo después del primer escándalo de infidelidad de su entonces pareja.

Según Durán, Trauco, quien en ese entonces vivía en Brasil, le enviaba mensajes por Instagram solidarizándose con su situación emocional. “Me decía: ‘He visto esto que ha sucedido, pucha, me imagino cómo debes estar’” , relató.

No obstante, la situación escaló rápidamente a un tono más personal: propuestas para viajar a Brasil, videollamadas frecuentes, envío de fotos íntimas y hasta una invitación al hotel del aeropuerto bajo el pretexto de entregarle regalos.

Una de las revelaciones que más llamó la atención del público fue la mención de una imagen que, según la modelo, la desanimó por completo: “Vi un hongo en el pie que no me gustó” . Durán remarcó que, a pesar de la insistencia, nunca accedió a tener un encuentro físico con el jugador y que no sentía ninguna atracción por él.

La polémica creció aún más cuando, durante la emisión del programa, Miguel Trauco publicó una historia en Instagram que fue interpretada por muchos como una respuesta irónica. En la imagen se le ve recostado, enfocando uno de sus pies (el mismo mencionado por Durán), con la palabra “Curadito” sobrepuesta. Al fondo, se observa claramente que el televisor está sintonizado en el programa donde se hacían las revelaciones.

El jugador publicó una imagen en Instagram en plena emisión de ‘El valor de la verdad’. (Foto: Captura/Instagram)

Aunque Trauco no emitió un comunicado oficial ni negó las declaraciones de Durán, su publicación fue suficiente para encender las redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios, memes y debates entre seguidores del programa y fanáticos del club íntimo. Por su parte, Dalia Durán aseguró que conserva las conversaciones con el jugador, las cuales habrían terminado cuando la esposa de Trauco descubrió la situación.

La controversia continúa generando reacciones, mientras ni el futbolista ni su entorno han ofrecido una declaración formal sobre lo expuesto en televisión nacional.