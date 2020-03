Bryan Cranston, conocido por su papel del “Walter White” en la serie “Breaking Bad”, cumple 64 años este sábado 7 de marzo. El actor pasó de tener papeles secundarios, grabar comerciales a protagonizar grandes películas, una de ellas lo llevó a ser nominado al Oscar en el 2016.

Bryan Lee Cranston nació en 1956 en Los Ángeles, Estados Unidos. Sus padres fueron el actor y boxeador Joseph Louis Joe Cranston y la actriz de radio Audrey Peggy Sell, a quien el actor los consideró “incapacitados para ser padres” por el abandono que tuvo por más de diez años cuando era un adolescente.

Además de ser actor, Cranston tiene el título de ciencias policiales en 1976 y muchos años después empezó su carrera actoral. Primero con comerciales, apariciones pequeñas, papeles secundarios, hasta que en el 2000 la vida le empezó a cambiar.

Sus papeles más importantes son el la serie “Malcolm in the middle”, donde interpreta a Hal, padre de Malcolm, y en la serie “Breaking Bad”, donde interpretó el papel que lo catapultó a la fama “Water White” y por el que ha recibido cuatro premios Emmy.

En año pasado trabajo en la película de la popular serie, “El Camino: A Breaking Bad Movie” y este año será parte del reparto de la película The One and Only Ivan.

