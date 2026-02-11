James Van Der Beek murió: Hollywood despide al icónico actor

Escuchar
El protagonista de 'Dawson's Creek' murió a los 48 años rodeado de su familia tras una batalla contra el cáncer colorrectal que marcó su último año de vida | Foto: EFE
Por Agencia EFE

De compañeros de reparto como Roger Avary a su gran amiga Stacy Keibler o celebridades de Hollywood como Sarah Michelle Gellar y Jennifer Garner lloraron la muerte de la estrella de ‘Dawson’s Creek’ (‘Dawson Crece’), James Van Der Beek este miércoles a los 48 años tras una lucha contra el cáncer de colon.

