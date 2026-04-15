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La mujer se retractó de sus acusaciones iniciales, admitiendo que actuó bajo "la rabia", sin detallar el porqué | Foto: Instagram (Captura) / Magaly TV (Captura)
La mujer se retractó de sus acusaciones iniciales, admitiendo que actuó bajo "la rabia", sin detallar el porqué | Foto: Instagram (Captura) / Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

En un giro inesperado, Maydiel, la joven que reveló chats y fotos íntimas de Reimond Manco en ‘Magaly TV, la Firme’, se retracto durante una transmisión en vivo, que ambos protagonizaron, admitiendo que actuó por impulso y venganza.

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