En un giro inesperado, Maydiel, la joven que reveló chats y fotos íntimas de Reimond Manco en ‘Magaly TV, la Firme’, se retracto durante una transmisión en vivo, que ambos protagonizaron, admitiendo que actuó por impulso y venganza.

La mujer aseguró que el material audiovisual no le fue enviado directamente, desmintiendo las acusaciones de infidelidad hacia Manco, explicando que lo obtuvo a mediante grupos de WhatsApp, con la intención de perjudicarlo.

Asimismo, la joven enfatizó que su reacción se debió a un momento de ira, mostrándose arrepentida. “Te pido disculpas una vez más, amigo, porque sí me excedí, me dejé llevar por la cólera, pero es de humanos aceptar nuestros errores”, añadió.

Por su parte, el exjugador de Alianza Lima mantuvo una postura conciliadora y evitó profundizar en la confrontación, reconociendo haber cometido errores al no establecer límites claros en su amistad.

“A mí no me hace menos pedir disculpas por lo que hice en su momento y por lo que te conllevó a hacer todo esto. Debí comportarme como lo que éramos, grandes amigos”, sentenció el exfutbolista.

Manco, además, se disculpó en redes sociales con su esposa, Lilian Moretti, madre de sus cuatro hijos, reconociendo su error y calificando los hechos como “una mentira”. Sin embargo, anunció que, debido a esto, su pareja decidió terminar el compromiso.

Comunicado de Reimond Manco

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