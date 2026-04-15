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Reimond Manco critica a programa de TV tras difusión de conversaciones privadas. (Foto: Captura/Instagram/@roma7_17)
Reimond Manco critica a programa de TV tras difusión de conversaciones privadas. (Foto: Captura/Instagram/@roma7_17)
Por Redacción EC

El exfutbolista Reimond Manco se pronunció luego de la difusión de un reportaje en el programa Magaly TV: la firme, en el que una mujer identificada como Maydiel expuso chats y contenido privado que lo vincularían con una presunta infidelidad.

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