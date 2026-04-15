El exfutbolista Reimond Manco se pronunció luego de la difusión de un reportaje en el programa Magaly TV: la firme, en el que una mujer identificada como Maydiel expuso chats y contenido privado que lo vincularían con una presunta infidelidad.

Tras la emisión, Manco realizó una transmisión en vivo en TikTok en la que apareció junto a la joven, quien se retractó públicamente de sus declaraciones y le ofreció disculpas. Durante el encuentro, el deportista le señaló: “Te equivocaste” .

Maydiel, quien administraba grupos de WhatsApp de seguidores del exjugador, afirmó que no autorizó a la producción del programa a difundir las conversaciones ni las imágenes, y explicó que sus declaraciones fueron producto de la “cólera del momento”.

Cuestiona difusión del reportaje

En la misma transmisión, Manco cuestionó al espacio conducido por Magaly Medina por emitir el contenido pese a que, según indicó, la mujer ya se había arrepentido.

“En un momento de rabia alguien puede decir muchas cosas, pero ellos no fueron capaces de decir ‘no hay que sacar esto’” , expresó el exfutbolista, quien reconoció conocer a Maydiel tras encuentros con seguidores.

El caso generó repercusión en redes sociales debido a que el exseleccionado mantiene una relación de más de 10 años con su esposa, Lilia Moretti. Hasta el momento, ella no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ni ha realizado cambios en sus redes sociales.

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