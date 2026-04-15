El exfutbolista Reimond Manco confirmó este miércoles el fin de su matrimonio con Lilia Moretti, tras las revelaciones de una joven llamada Maydiel, quien aseguró en televisión que mantuvieron conversaciones íntimas y de contenido sexual por chat.

De ese modo, a través de un comunicado oficial, el deportista informó que la decisión fue tomada por su esposa, indicando que esta controversia se generó “por una mentira ya aclarada”.

“Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, manifestó Manco en sus redes sociales.

Comunicado de Reimond Manco

El escándalo estalló cuando "Magaly TV, La Firme" divulgó el testimonio de Maydiel, quien acusó al exfutbolista de solicitarle imágenes íntimas y de enviarle material explícito, incluso durante eventos familiares.

Sin embargo, en un giro inesperado, la denunciante se retractó mediante un ‘live’ de TikTok, admitiendo que las fotos y videos fueron obtenidos de grupos externos y que actuó por furia, sin brindar más detalles.

Pese a su mensaje, el ahora empresario asumió la culpa por haber permitido que la situación se hiciera pública, pidiendo disculpas directas a Moretti y a sus hijos por haberlos expuesto.

“Asumo completamente mis errores. No hay excusas. Acá el único culpable soy yo, y lo reconozco con humildad y con dolor. Mi esposa es una dama, una gran mujer, y no merece pasar por todo esto” , añadió.

En tanto, la joven se mostró arrepentida por sus declaraciones. “Me excedí y estoy avergonzada. Saqué lo que me interesaba para fregarlo”, declaró en su transmisión, donde compartió espacio con Manco.

Finalmente, el exfutbolista anunció que brindará más detalles sobre el caso esta noche en una entrevista exclusiva con Magaly Medina en su programa de ATV, donde aseguró que hablará “con la verdad”.

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