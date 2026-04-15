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El exfutbolista anunció que contará su versión de los hechos en 'Magaly TV, la Firme' | Foto: Instagram (@roma7_17) - Captura
El exfutbolista anunció que contará su versión de los hechos en 'Magaly TV, la Firme' | Foto: Instagram (@roma7_17) - Captura
Por Redacción EC

El exfutbolista Reimond Manco confirmó este miércoles el fin de su matrimonio con Lilia Moretti, tras las revelaciones de una joven llamada Maydiel, quien aseguró en televisión que mantuvieron conversaciones íntimas y de contenido sexual por chat.

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