Emmy 2025: “The Pitt” es la gran ganadora de una gala avara con sus sorpresas

Empezó con un sketch que parodiaba el origen de la televisión, minutos de comedia con actores casi desconocidos; el auditorio respondió con aplausos. La respuesta en redes fue fría, pero eso no podía detener a los Emmys, gala que premia a lo mejor de las series de la TV. De inmediato entró a escena Stephen Colbert, quien se burló de que pronto perderá su trabajo en el canal CBS, donde conduce “The Late Show”. “¿Alguien está contratando?”, dijo y le dio su CV a Harrison Ford.

¿Primer premio de la noche? El de Mejor Actor en Serie Cómica, que recayó en un sorprendido Seth Rogen por la serie “The Studio” (Apple TV+), parodia sobre el estado actual de Hollywood. “No sé qué decir, literalmente nunca he ganado nada”, dijo el actor, estatuilla en mano. El aclamado show se llevaría tres premios más: Mejor dirección, Mejor guion de Comedia y Mejor serie cómica.

El presentador de la gala fue el comediante Nate Bargatze, quien arrancó diciendo que donaría personalmente 100.000 dólares a la organización Boys & Girls Clubs of America, que da educación extracurricular a menores de edad. Una donación con truco: por cada segundo que los ganadores superen el tiempo reglamentario con sus discursos, le restaría mil dólares al pozo. John Oliver, al aceptar el premio a Mejor Serie de variedades con guion, se lo tomó en serio: su discurso duró solo 18 segundos.

En sí, la noche fue avara con sus sorpresas. Pero si hay que mencionar algo que nadie vio venir, ese fue el premio de Mejor serie de Drama a “The Pitt” (HBO Max), serie médica que podría considerarse como la sucesora de “E.R.”, protagonizada por Noah Wyle, que también ganó el Emmy a Mejor actor de drama. Otra sorpresa fue el premio de Mejor guion en serie dramática para “Andor” (Disney+), serie de la saga “Star Wars”. También conviene destacar la victoria de Owen Cooper, de la miniserie “Adolescence” (Netflix), que a los 15 años es el actor más joven que haya ganado un Emmy.

“Estar parado aquí es surreal. Honestamente, cuando empecé estas clases de actuación hace un par de años no esperaba estar en los Estados Unidos. Esta noche prueba que si escuchas, te enfocas y sales de tu zona de confort puedes conseguir todo en esta vida. Yo no era nadie hace tres años y estoy aquí ahora”, dijo ante sus colegas. La serie cerró la noche con un total de 6 estatuillas, superando a cualquier otra.

Owen Cooper delivers an acceptance speech as he becomes the youngest male actor to win an Emmy at 15 years old.



See the full winners list: https://t.co/bunHQVwB8b pic.twitter.com/vsVQeWGMPQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 15, 2025

Pero este discurso, si bien aplaudido, se quedó corto junto al de Cristin Milioti cuando recibió el Emmy a Mejor actriz principal en serie limitada; ella fue la mafiosa Sofía Falcone en “El Pingüino” (HBO Max). “Es muy difícil encontrarle sentido a estar vivo ahora mismo en el mundo, así que estoy profundamente agradecida por los momentos brillantes. Hacer esta serie con nuestro increíble elenco y equipo técnico y poder habitar a esta mujer fue un momento brillante para mí. A pesar de ser horripilante, al interpretarla me sentí volar”, dijo.

¿Más momentos memorables? El homenaje a los 40 años de “The Golden Girls”, la parodia del programa reality “Survivor”, la minireunión de “Gilmore Girls” con Alexis Bledel y Lauren Graham y, claro, la ovación a Stephen Colbert cuando recibió el Emmy a Mejor talk show. Tal vez no haya sido el mejor Emmy, pero es lo que hay.