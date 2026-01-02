¿Es este el futuro del humor en el Perú?: “Normies”, la serie web que cambia el paradigma

Como tantos dúos creativos, Mateo Rivas y Cristóbal Núñez Del Arco se conocieron en la universidad. Comunicadores de profesión, su amistad continuó a pesar de haber hecho trabajos audiovisuales juntos; quienes han pasado por la experiencia saben que incluso los vínculos más fuertes se ponen a prueba entre cámaras y elencos. Ya fuera de las aulas formaron su propia empresa y con ella han hecho lo que más les gusta: humor. Pero no del tipo al que los peruanos están acostumbrados por la televisión.

En uno de los episodios más recientes de su serie web, “Normies”, los creadores se preguntan por qué las mujeres van siempre juntas al baño. La respuesta está protagonizada por las actrices Paulina Bazán y Isabella Del Mar, quienes van a una fiesta, discuten y, para resolver una diferencia de opiniones, entran a los servicios. Allí se agarran a golpes en una secuencia que referencia a “El club de la pelea” en fondo, pero también en forma; la fotografía tiene el mismo estilo. Y en medio de toda esa violencia hay algo de ternura, pero también de comedia del absurdo.

“A mí me da risa sobre todo la comedia absurda y siento que eso es un poco nuestra serie. O sea, nos encanta agarrar situaciones cotidianas y llevarlas a lo más surreal, lo más absurdo y de esas situaciones zonzas, siento que sale lo más chistoso”, respondió Núñez Del Arco en entrevista con El Comercio. El programa, cuyos episodios están gratis en YouTube, no se queda solo en la risa, sino que combina géneros; esto lo acerca más al trabajo que se hace en otras latitudes.

Mateo Rafael Rivas De Rossi y Cristobal Núñez Del Arco Rubio de OSS Producciones, creadores de contenido de humor para YouTube. (Fotos: Joel Alonzo/GEC) / JOEL ALONZO

“Creo que tenemos un sentido del humor un poquito agringado, en verdad. Nos ha pasado por consumir muchas películas y series extranjeras. Nos gustan mucho proyectos como “Atlanta” o la sitcom “Community”, dijo por su parte Rivas. De hecho, “Normies” tiene un episodio que parodia la comedia de Dan Harmon. En otro capítulo, cuando unos amigos no se deciden por qué sabor de pizza ordenar, la discusión de convierte en un “Mexican standoff”, donde tres personas armadas se miran entre ellas, listas para agarrarse a balazos. Y en el más reciente episodio parodian “Stranger Things”.

La serie acaba de estrenar su segunda temporada. En algunos episodios tiene una producción casi universitaria; graban los cortos en una casa con amigos a costo cero. En otros la valla sube, como es en el caso de la pelea en el baño. Allí sí invirtieron unos 5.000 soles en los poco más de seis minutos que dura. “En este corto en particular tuvimos un evento para financiarlo porque sabíamos que queríamos contratar actrices, alquilar lociones y alimentar a todas las personas que vayan a ayudarnos. Sí cuesta un poco más. Al final Mateo y yo somos los directores, productores ejecutivos, guionistas, editores”, dijo Núñez del Arco.

Ellos saben que su humor no es el que predomina en Perú, país que en los últimos 25 años ha tenido como referentes a programas como “El especial del humor”, “Risas de América” y, de manera más reciente, “El Wasap de JB” y “El Chino Risas”. ¿Por qué al peruano le gusta tanto este tipo de humor? “El peruano es ‘chonguero’, le gusta burlarse entre sí, le gusta la chacota, burlarte de tu ‘pata’”, explica Núñez del Arco. “El peruano trata de buscar la desconexión, no pensar. Mientras menos piense y más risa le dé, mejor. Pero siento que hay que tratar de no cambiarlo, pero expandir también el contenido de comedia en el Perú”, sostuvo Rivas.