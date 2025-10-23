América Televisión llevará toda la emoción de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025 a los hogares peruanos, reafirmando su compromiso con la difusión del deporte nacional y el impulso al talento femenino.

El tradicional evento de Alianza Lima se celebrará los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, recinto con capacidad para más de 4,500 espectadores. Este año, la fiesta blanquiazul se vivirá a lo grande con dos jornadas de competencia y un cuadrangular internacional que reunirá a clubes de gran trayectoria sudamericana.

El torneo contará con la participación de Regatas Lima como representante nacional, mientras que River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil serán los invitados internacionales, garantizando un espectáculo de primer nivel para los fanáticos del vóley.

Fluminense, actual subcampeón del torneo carioca, buscará la revancha tras su última final ante Flamengo. En tanto, River Plate llega como uno de los equipos más destacados de la Liga Argentina, con cuatro títulos nacionales en su historia, solo superado por Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Con esta transmisión, América Televisión, el Canal del hincha peruano, reafirma su compromiso con el deporte y con las bicampeonas del vóley peruano, llevando a cada rincón del país un espectáculo deportivo de talla internacional que promete hacer historia.

Este 25 y 26 de octubre desde las 2:30 de la tarde acompañemos a nuestras bicampeonas blanquiazules en una fecha inolvidable. “La Noche blanquiazul de Vóley” en exclusiva por América y América.