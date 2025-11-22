Este domingo 23 de noviembre, a las 10:00 p. m., América TV estrenará "Chavín de Huántar: El Especial", un documental que promete revelar los aspectos más íntimos y desconocidos de la exitosa operación militar de 1997, que puso fin a la toma de la residencia del embajador de Japón por parte del MRTA.

La producción, realizada por Catorce & Seis —la misma productora detrás de 'Evidencia Oculta’— recoge testimonios inéditos de los propios protagonistas, entre ellos los rehenes, comandos militares y mineros que excavaron los túneles.

La Operación Chavín de Huántar, el rescate militar más importante en la historia reciente de Perú, es revivida a través de la voz de sus protagonistas. Todo esto en un especial de América TV

¿Qué podrá verse en “Chavín de Huántar: El Especial”?

Entre las declaraciones que se presentarán en el especial, destaca la de Alfredo Ventura, uno de los mineros de Chavín de Huántar, quien relató haber escuchado de cerca los cantos terroristas del MRTA mientras trabajaba en la excavación.

“Nosotros les escuchábamos bajo tierra lo que ellos cantaban, lo que arengaban, lo que jugaban, y era clarito, porque nosotros habíamos llegado al cimiento de la losa de la sala, de la biblioteca, y del patio”, contó.

De igual forma, Felipe Martínez, exviceministro y rehén, relató cómo, al dormir, un miembro del grupo terrorista lo despertaba apuntándole con su fusil. “Te golpeaba la bota. Te despertabas y, ‘¡Qué bien duermes, ah!’”.

Asimismo, se contará con el testimonio de uno de los integrantes del comando que participó en el rescate, en especial de quien retiró la bandera terrorista izada en la residencia, Jean Pierre Jaureguy, poniendo fin a varios meses de temor.

Con recreaciones exclusivas y testimonios inéditos, el especial de América TV promete cautivar a sus espectadores

“Hicimos los procedimientos para verificar que no tuviera explosivos esa bandera, con toda la rabia de un país, con la rabia de haber perdido a dos de nuestros compañeros de armas. No podía quedar de ninguna manera”, dijo el exmilitar.

Con recreaciones exclusivas, datos inéditos y un emocionante relato, el documental se emitirá en dos partes, los domingos 23 y 30 de noviembre , inmediatamente después de Cuarto Poder .

Operación Chavín de Huántar. (Foto: Andina)

