El arquero de Sporting Cristal, Diego Enríquez, fue una de las grandes figuras en la clasificación celeste a la siguiente fase de la Copa Libertadores tras superar en la tanda de penales a 2 de Mayo.

Luego del encuentro, el guardameta resaltó la preparación que tuvo para afrontar el momento decisivo de los doce pasos.

“Siempre me preparo para ver qué rivales me toca y poder hacerlo de la mejor manera”, señaló Enríquez.

El portero también reveló que su tomatodo contenía indicaciones específicas para ejecutar correctamente la estrategia en los penales. Ese detalle fue determinante para inclinar la balanza a favor del cuadro rimense.

“Estoy muy contento, quizás en ese momento no ves lo que pasa alrededor, pero después la celebración con nuestros hinchas fue muy bonito, satisfactorio”, comentó.

Pensando en lo que viene, el arquero advirtió que el desafío será aún mayor. “La siguiente fase va a ser muy dura, mucho más dura que ahora, pero ahora toca descansar. El fin de semana tenemos Huancayo”, afirmó.

Finalmente, Enríquez se refirió a la posibilidad de ser convocado por Mano Menezes a la selección peruana. “Yo sigo trabajando para seguir recibiendo los llamados. Esperemos que se dé ahora con este nuevo técnico, estamos mostrándonos, así que nada, a seguir trabajando”, concluyó.