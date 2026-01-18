Barcelona vs. Real Sociedad se enfrentaron este domingo 18 de enero en partido válido por la fecha 20 de LaLiga. El derbi de Cataluña se lo llevó el conjunto rayado, que se impuso 2-1 en un partido lleno de emociones y mucho fútbol durante los 90′.

El resultado supone un fuerte traspié para los azulgranas, quienes sufrieron su tercera derrota en el campeonato doméstico y se quedaron con 49 puntos. Siguen siendo líderes, pero el Real Madrid está cerca con 48 unidades. Por su parte, Real Sociedad sumó 24 y pelea por un torneo internacional.

Mikel Oyarzabal y Gonzalo Guedes marcaron los goles para Real Sociedad, mientras que Marcus Rashford hizo lo propio para el Barcelona. La gran figura del compromiso fue el arquero Álex Remiro, quien estuvo espectacular frente a su valla y salvó a su equipo en innumerables ocasiones.

Gol de Mikel Oyarzabal

ESTE SI QUE VALIÓ: Mikel Oyarzabal apareció por el segundo palo y firmó el 1-0 de la Real Sociedad vs. Barcelona.





Gol de Marcus Rashford

DURÓ POCO LA ALEGRÍA: Rashford marcó el 1-1 entre Barcelona y Real Sociedad pero en la siguiente jugada el equipo vasco tomó la delantera nuevamente.





Gol de Gonzalo Guedes

INCREÍBLE PARTIDO: REAL SOCIEDAD SACÓ DEL MEDIO TRAS RECIBIR EL GOL DE RASHFORD, ARMÓ UNA GRAN JUGADA Y GONÇALO GUEDES FIRMÓ EL 2-1 VS. BARCELONA.



