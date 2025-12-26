El vínculo entre Vinícius Jr y los aficionados del Real Madrid parece haber entrado en una fase complicada y tensa, en un momento en que el brasileño enfrenta crecientes abucheos durante los partidos en el Santiago Bernabéu. En la reciente victoria del conjunto blanco ante el Sevilla, el extremo fue silbado desde el inicio y volvió a sufrir el rechazo de parte de la grada al ser sustituido, un síntoma de la frustración que se ha ido acumulando entre los hinchas ante su rendimiento reciente.

La temporada del atacante ha estado marcada por una sequía goleadora prolongada y un bajo nivel en algunos tramos, con una notable racha sin marcar que ha intensificado las críticas de la afición esperando más de una de las figuras del equipo. Esta situación contrasta con los momentos de idolatría que Vivícius vivió en temporadas anteriores, cuando era considerado un ídolo indiscutido tanto por su talento como por su entrega.

Además de las reacciones en la grada, las negociaciones para una renovación de contrato más allá de 2027 se encuentran paralizadas, lo que alimenta aún más la especulación sobre el futuro inmediato del jugador en el club blanco. Se dice que el delantero duda sobre su continuidad en medio de la percepción de falta de respaldo de parte de los aficionados y de ciertas tensiones con el cuerpo técnico.

Pese a la presión externa, desde el vestuario del Real Madrid aseguran que Vinícius mantiene el apoyo de sus compañeros y de la directiva, destacando la intención del club de reconducir la situación antes de que una posible fractura se profundice. La directiva considera que una ruptura prolongada con el entorno podría afectar tanto la confianza del jugador como el equilibrio interno, por lo que apuesta por una pronta reconciliación mientras el equipo compite en La Liga.