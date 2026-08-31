La prestigiosa revista France Football anunció que los 30 nominados al Balón de Oro 2026, se dará a conocer el próximo martes 8 de septiembre de 2026. Esta revelación marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva para la gala número 70 del premio individual más importante del deporte rey, que este año presentará un formato renovado con más aspirantes en las categorías de porteros y entrenadores.

La gran ceremonia de premiación se llevará a cabo el 26 de octubre de 2026 en un escenario inédito: el legendario teatro The London Palladium, en Inglaterra. Por primera vez en la historia de la organización independiente del premio, el evento se trasladará fuera del territorio francés. Esta decisión busca globalizar aún más el impacto del galardón tras un año de intensas competiciones internacionales donde el rendimiento de los futbolistas se evaluó bajo los nuevos criterios estacionales de la temporada europea y los grandes torneos del verano.

The wait is almost over 🌕

2026 Ballon d’Or nominees revealed September 8th.



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Aunque la lista definitiva se mantiene bajo estricto secreto, los principales analistas y medios deportivos ya perfilan a los máximos favoritos para suceder a los últimos ganadores.

Nombres como Kylian Mbappé, el mediocampista Rodri, la joven figura Lamine Yamal y el goleador Harry Kane suenan con fuerza para liderar las nominaciones masculinas. Su constancia en las ligas locales, el protagonismo en la Champions League y su peso específico en los torneos de selecciones nacionales los colocan en la primera línea de la discusión futbolística.

Además del premio principal, la noche londinense repartirá galardones clave como el Trofeo Yashin al mejor portero, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y el Trofeo Johan Cruyff al entrenador del año.