Por Redacción EC

La prestigiosa revista France Football anunció que los 30 nominados al Balón de Oro 2026, se dará a conocer el próximo martes 8 de septiembre de 2026. Esta revelación marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva para la gala número 70 del premio individual más importante del deporte rey, que este año presentará un formato renovado con más aspirantes en las categorías de porteros y entrenadores.

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