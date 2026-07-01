Por Kenyi Peña Andrade

Harry Kane volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes de su generación. El capitán de Inglaterra fue la gran figura en la remontada por 2-1 sobre la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al firmar un doblete que aseguró el boleto de los europeos a la siguiente ronda.