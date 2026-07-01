Harry Kane volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes de su generación. El capitán de Inglaterra fue la gran figura en la remontada por 2-1 sobre la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al firmar un doblete que aseguró el boleto de los europeos a la siguiente ronda.

Más allá de la clasificación inglesa, la actuación del atacante tuvo un significado histórico. Con sus dos anotaciones frente al conjunto africano, Kane alcanzó los 13 goles en Copas del Mundo, una cifra que le permitió dejar atrás los 12 tantos convertidos por Pelé, una de las máximas leyendas en la historia del fútbol.

El registro coloca al goleador inglés por encima de ‘O Rei’ en la tabla histórica de artilleros mundialistas, consolidando un legado que sigue creciendo con el paso de los años. A sus 32 años, Kane continúa siendo el principal referente ofensivo de Inglaterra y uno de los futbolistas más decisivos en las grandes competiciones internacionales.

Con Inglaterra ya instalada en los octavos de final, el delantero tendrá ahora la oportunidad de seguir ampliando su marca en la Copa del Mundo. Cada partido representa una nueva ocasión para aumentar su legado y escribir otro capítulo en la historia del torneo más importante del fútbol.

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