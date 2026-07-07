Argentina viene disputando un duelo clave ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Messi quiere seguir demostrando que el campeón del mundo mantiene su gran nivel futbolístico. Sin embargo, está cayendo 1-0, y Mostafa Shobeir, arquero del cuadro africano, ya es figura con varias atajadas.

Antes que finalice el primer tiempo, Nicolás Tagliafico sirvió un centro preciso para Julián Álvarez, quien apareció por el medio del área y, con un potente disparo, intentó vulnerar el arco del golero rival.

Sin embargo, el desenlace no fue el esperado: el disparo fue desviado por el guardameta africano. Sin duda se trata de una de las mejores atajadas de estos octavos de final.

¡¡INCREÍBLE TAPADA DE OUFA SHOBEIR PARA EVITAR UNA VEZ MÁS EL GOL DE ARGENTINA!!



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Argentina tiene el difícil reto de volver a demostrar que está en capacidad de levantar nuevamente el trofeo más ansiado de la historia del balompié mundial.

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