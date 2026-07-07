Por Kenyi Peña Andrade

Argentina viene disputando un duelo clave ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Messi quiere seguir demostrando que el campeón del mundo mantiene su gran nivel futbolístico. Sin embargo, está cayendo 1-0, y Mostafa Shobeir, arquero del cuadro africano, ya es figura con varias atajadas.