Al parecer en Alianza Lima se van definiendo posiciones y los números que llevarán los jugadores en sus camisetas.

Las primeras informaciones que llegan al respecto desde La Victoria son las del periodista Gerson Cuba, quien asegura que varios ya tienen definidos los números de sus dorsales.

Sergio Peña sería el ’10′ del plantel blanquiazul, hecho que generó la reacción de varios usuarios en redes sociales que sostienen que su estilo de juego no es la de un ’10′ habitual.

El delantero Luis Ramos será el responsable de llevar el ‘9′, descartando con ello que sea el argentino Federico Girotti (99) quien lleve ese número. Por su parte, Paolo Guerrero ya había anunciado que este 2026 seguirá portando la ‘34′.

Otros números que destacan son los de Jairo Vélez (20), y Alan Cantero (11).

En portería, el recién llegado Alejandro Duarte llevará el número ‘1′ mientras que Guillermo Viscarra seguirá con el ‘23′.